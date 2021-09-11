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В Литве враче уже начали прививать от коронавируса третьей дозой вакцины. Большинство врачей сказали, что очень ждали такой возможности и призывают остальную часть общества не пропускать свою очередь. В передаче Info diena на ЛНК о самочувствии после третьей прививки рассказал хирург Эдгарас Куликаускас.
Medikų skiepijimas trečiąja vakcinos nuo koronaviruso doze Kauno klinikose
Medikų skiepijimas trečiąja vakcinos nuo koronaviruso doze Kauno klinikose
© Kauno klinikos

"Все хорошо, не было никаких побочных действий: голова не болела, температуры не было, озноба тоже. Сегодня мое дежурство, я на работе, все в порядке", – сказал врач.

Он заметил, что чувствует только небольшую боль в месте укола.

Хирург рассказал, что первый раз он был привит в последние дни 2020 года.

"Вторая доза была 18 января. Потом я несколько раз делал тест на антитела. В первый раз были 15 000, потом стало 8000, конечно, этого достаточно, но налицо тенденция снижения их числа", – сказал Куликаускас.

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Он сказал, что пока сложно сказать, нужно ли будет прививаться и 4 дозой.

"Израиль уже начал говорить о четвертой дозе, а мы только о третьей. Пока вирус не ушел, а вакцина единственное средство борьбы, думаю, могут предложить и 4-ю дозу", – заметил хирург.

"Как только появится возможность ревакцинации, я все рекомендую сделать это", – продолжил он.

На просьбу оценить нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в Литве, он ответил просто: "идет еще одна волна".

"Штамм "дельта", не надо забывать, в 2-3 раза опаснее, он быстрее распространяется в обществе, чем те, что были до него. Заразиться им легко, а последствия бывают куда хуже. Мы сейчас это наблюдаем - число новых случаев растет", - сказал врач.

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