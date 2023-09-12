Врач со слезами рассказывает о ситуации в психиатрической больнице: все бегают по отделениям и смотрят, чтобы никто не умер

"Нам сказали, что в соответствии с отчетом, в больницу приняли в два раза больше психиатров, чем из нее ушли. Это ложь, я не знаю, кого они считали, может резидентов, но у резидентов нет выбора. Кроме того, это резиденты, а не врачи-психиатры. На самом деле больше специалистов ушло, чем пришло. Мы боимся говорить публично, поскольку опасаемся расправы. У меня нет доказательств моббинга, но я слышала, правда, записей у меня нет. Если меня обвинят в клевете, у них есть хорошие юристы, затаскают меня по судам. А когда пытаешься говорить с представителями администрации, на врачей начинают кричать, обвинять их в том, что они мешают работать", – сказала собеседница.