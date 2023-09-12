Врач со слезами рассказывает о ситуации в психиатрической больнице: все бегают по отделениям и смотрят, чтобы никто не умер

По словам врача Эдиты (настоящее имя и фамилия редакции известны), больница в течение определенного времени сталкивается с рядом проблем. Однако в выходные у врачей лопнуло терпение, когда они узнали, что на первой неделе сентября заявления об уходе подали 5 коллег и есть другие врачи, намеревающиеся уйти из больницы.
Сама Эдита работает в больнице больше 10 лет. По ее словам, при бывшем директоре больница работала прибыльно в финансовом плане, но сейчас оказалась в долгах. Она заметила, что врачей не хватало и 10 лет назад, но тогда приходили работники, им платили за дополнительную нагрузку.
"Сейчас экономят, всеми возможными способами снижают зарплаты. Помощники медсестер в этом месяце получили меньше минимума, несмотря на ночные дежурства, работу в тяжелых условиях, с опасными пациентами", – рассказала собеседница.
По ее словам, раньше в отделении работали по 4 психиатра на полную ставку, сейчас в лучшем случае их два. "Есть врачи, работающие в нескольких отделениях, одна врач работает за пятерых, по сути, все работают больше, чем на одну ставку, работать некому. Но платят только за ставку, и зарплаты снижают", – рассказала психиатр.
Несмотря на то, что эта больница основная больница, которая готовит врачей-психиатров, большинство резидентов уходят из нее, проработав обязательный срок.
"Люди не хотят работать в этой больнице из-за больших нагрузок, за которые к тому же не платят, мало того, сама атмосфера в больнице сложная, нездоровая, налицо моббинг, особенно это касается медсестре и их помощников. В этой больнице лежат тяжелые пациенты, работники возвращаются с работы в синяках, со сломанными носами, но никакие компенсации не получают", – рассказала Эдита.
По ее словам, из-за нехватки персонала страдают пациенты, не получающие должное лечение. "Только представьте, на одного врача приходится 50 пациентов с различными болезнями. А врач должен бегать из отделения в отделение. Каким может быть качество? По правилам, мы каждый день должны поговорить с каждым пациентом, а ведь надо проверить результаты анализов, назначить лечение, следить, чтобы пациент не умер, перевести в реанимацию, если надо.
Мне нравится моя работа, но я не вижу возможности продолжать работу в этой больнице. Больница обескровлена. Качество присмотра за пациентами трагическое, мы только бегаем от пациента к пациенту, называем себя пожарными, поскольку только "тушим пожары", смотрим, чтобы никто не умер. Но о том, чтобы вникнуть в ситуацию пациента, заниматься психотерапией и речи нет, на это нет времени", – сказала она.
По ее словам, администрация "включила режим отрицания" или просто лжет.
"Нам сказали, что в соответствии с отчетом, в больницу приняли в два раза больше психиатров, чем из нее ушли. Это ложь, я не знаю, кого они считали, может резидентов, но у резидентов нет выбора. Кроме того, это резиденты, а не врачи-психиатры. На самом деле больше специалистов ушло, чем пришло. Мы боимся говорить публично, поскольку опасаемся расправы. У меня нет доказательств моббинга, но я слышала, правда, записей у меня нет. Если меня обвинят в клевете, у них есть хорошие юристы, затаскают меня по судам. А когда пытаешься говорить с представителями администрации, на врачей начинают кричать, обвинять их в том, что они мешают работать", – сказала собеседница.
По ее словам, после того, как в сентябре ушли 5 врачей, в некоторых отделениях не осталось ни одного врача.
О ситуации в больнице публично согласился рассказать и другой врач. "У меня есть еще два места работы, кроме этой больницы, я пенсионер, если меня уволят, не проблема", – сказал врач Роландас Каукенас.
Он назвал те же проблемы – огромная нагрузка, неоплата за сверхурочные иплохая психологическая атмосфера.
"Раньше мы знали, куда идем работать, и что должны делать. Сейчас ходим, как на фабрику, перебрасывают из отделения в отделения. Один заведующий работает на два отделения, работать некому, резиденты приходят только после обеда. Никто не считается с работниками, упрекают в том, что не так работаем, делаем не то. Когда в отделении работает один человек, до беды один шаг", – сказал собеседник.
"В отчете директора Минздраву, указано, что у нас больше 70 психиатров, а мы удивлены, откуда такие цифры. Постоянно работающих врачей у нас чуть больше 30. Наверное, включили резидентов. Но резиденты молчат, они ничего не могут сказать, от администрации зависит, как они сдадут экзамены. Лечение стало поверхностным, поэтому я и говорю - до ошибки один шаг. Если такое будет, конечно же, виноват будет врач, а не администрация", – сказал Каукенас.
По его словам, дела обстоят настолько плохо, что он даже не знает, что надо делать, чтобы ситуация улучшилась.
Администрация указала журналистам, что указано верное количество ушедших работников, но ситуация не трагическая.
"Важно подчеркнуть, что в этой сфере смена работников - нормальный процесс везде, поэтому, чтобы удержать врачей и медсестер больница предлагает конкурентоспособные зарплаты. Конкурсы на свободные вакансии проводят активно. Утверждения о большой нагрузке вводят в заблуждение: на одного врача приходится не больше 14 пациентов, а иногда 3-4… Может быт, в жалобе речь идет о единичном случае, из-за внутренней недоговоренности во время отпуска", – писали представители больницы.
Минздрав Литвы утверждает, что к ним обратился профсоюз больницы с жалобой на нехватку врачей, сейчас министерство выясняет ситуацию.