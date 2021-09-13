Только за последние сутки от коронавируса скончались 19 человек.

Подробно о нынешней ситуации в Вильнюсском регионе рассказала врач Сантаришкской клиники Йолита Якутене.

Она сказала, что Ситуация в Сантаришкской клинке пока стабильная, но расслабляться нельзя.

"В конце прошлой недели мы открыли немало дополнительных ковидных коек: 20 - в Вильнюсской клинической больнице, 10 - в Алитусской. С сегодняшнего дня ковидных пациентов принимает и Друскининкайская больница", – заметила врач.

В Сантаришкской больнице для активного лечения ковидных пациентов выделено 48 коек, 6 коек - для детей, 20 - в реанимации. По ее словам, особенно напряжена ситуация с тяжелыми больными в реанимации.

"На данный момент в Сантаришской клинике в реанимации заполнены 90% коек. Мы уже думаем о том, что делать, ситуацию будет обсуждать во вторник", – сказала Якутене.

Она прибавила: "С четверга будет закрыто второе инфекционное отделение, все 12 коек отдадим под ковидных пациентов. Всего у нас будет 60 коек и еще 20 в реанимации".

Пациентов с инфекционными болезнями будет принимать больница им. М.Марцинкявичюса.

"Реанимационные отделения для больных ковидом есть и в Вильнюсской клинической и в Алитусской больницах, но там их немного, самые сложные больные находятся в Сантарикес", – подчеркнула Якутене.

Сейчас в Сантаришкес в реанимации заняты 18 коек из 20. По словам Якутене, только 10% пациентов в реанимации привиты. Остальные - непривитые.

По словам врача, в реанимацию попадают пациенты самого разного возраста, нескольким - чуть больше 30 лет.

"В реанимации есть и люди старшего возраста, но есть и 50-лтние пациенты. За последние несколько недель у нас умер один 46-летний пациент", – рассказала Якутене.

Она назвала несколько причин, по которым молодые пациенты попадают в реанимацию.

"У нас было несколько молодых непривитых пациентов. Конечно же, и у молодых могут быть хронические заболевания, которые осложняют течение COVID-19", – сказала Якутене.

По ее словам, пока плановые услуги не отменяют, но если придется расширять количество коек в реанимации, такой вариант будет обсуждаться.

"Как известно, после плановых операций пациентам нужно провести какое-то время в реанимации, поэтому придется решать этот вопрос", – сказала представитель клиники.