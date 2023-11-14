Врач развенчивает популярные мифы о холестерине: когда необходимо принимать меры

– Все чаще можно найти информацию о том, что холестерин - тотальное зло, его надо снижать. Так ли это?
– Холестерин необходим организму. Из-за неправильной информации формируется неверное отношение к проблеме. Часто люди, услышав, что у них пусть и ненамного, но повышен холестерин, начинают паниковать, пытаются уменьшить его показатель, поскольку убеждены, что холестерин – зло, которое надо уничтожить. Это одностороннее мнение, эта информация нуждается в уточнении. Кроме того, паника и стресс приводят к повышению уровня холестерина. Он нужен организму и для производства гормонов, и для производства желчи, для мембран всех клеток, для головного мозга. Организм для своих нужд постоянно производит холестерин в печени. Кроме того, мы получаем его с жирной пищей животного происхождения. Холестерин во время беременности и лактации необходим для роста плода и развития ребенка. Однако, если холестерина слишком много, он вместе с другими веществами может формировать атеросклеротические бляшки на стенках сосудов.
– Что это такое?
– Этот процесс называется атеросклерозом. Чем выше концентрация холестерина и чем больше продолжительность его высокого содержания, тем выше риск. Особенно опасен атеросклероз для коронарных (венечных) артерий сердца.
– Какое количество холестерина не считается высоким?
– Как и каждое биохимическое вещество в организме, холестерин должен соответствовать норме. Мы должны говорить о точных показателях, объективно объясняя пользу холестерина для организма и вред его избытка. Сейчас эта сфера обросла разными мифами. Мы лечим не только сам холестерин, но и болезнь, которая называется дислипидемия.
– Когда говорят, что холестерина в организме слишком много?
– Это очень относительное понятие, поскольку у каждого человека разные нормативы – они зависят от наличия болезней, уровня риска. Только после полной оценки ситуации можно сказать, какой уровень холестерина высок для конкретного человека. Но главное факт - нормальный показатель холестерина обязателен.
Надо относится к человеку как к целому. Все – как вещества в крови, так и жизненные параметры всего организма – должны отвечать норме. Только тогда риск сердечно-сосудистых заболеваний будет минимальным. Холестерин – только один из факторов риска. Не главный, не самый страшный – один из множества. В норме должно быть и давление, и сокращение сердечной мышцы, и объем талии, и индекс массы тела, и уровень глюкозы, и количество других веществ в крови.
– Так недостаточно просто проверить уровень холестерина?
– Когда делают липидограмму, часто забывают сказать, что есть 4 вида липидов в крови: общий холестерин, липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности и триглицериды. Повышение триглицеридов также наносит вред организму. Это не только приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, но и к риску панкреатита.
– Как человеку разобраться в нормах?
– Нормы холестерина не для всех одинаковые, они зависят от группы риска. В вехах Европейского общества кардиологов за 2019 год ясно сказано: перед планированием снижения холестерина, надо выяснить, в какую группу риска входит человек. Если в группу небольшого риска – допустим более высокий уровень, если в группу среднего – может быть немного ниже, если высокого и очень высокого риска – превышение должно быть не более чем минимальное.
– Как определить группу риска?
– К группе очень высокого риска относят людей, которые уже больны атеросклерозом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Что это за заболевания? Инфаркт миокарда, стенокардия, состояние после стентирования коронарных артерий или операций, инсульт. Если человек болеет диабетом или тяжелой хронической болезнью почек. К группе очень высокого риска относятся и люди с наследственной гиперхолестеринемией, которая дала сердечно-сосудистое заболевание. В таких случаях показатель должен быть 1,4 ммоль/л.
Для людей из группы высокого риска, это те, у кого повышен один из факторов: очень высокое давление – выше 180 и 110, или те, у кого высокий уровень холестерина – выше 8 ммоль/л, или липопротеины низкой плотности превышают 5 ммоль/л, и если диагностирована наследственная гиперхолестеринемия без дополнительных факторов риска. Для таких показатель липопротеинов низкой плотности не выше 1,8 ммоль/л.
Большая часть жителей относится к группам среднего и низкого уровня риска. В таких случаях нет жестких норм. Если человек входит в группу небольшого риска, то идеальная норма липопротеинов низкой плотности - около 3 ммоль/л, а в среднего – 2,6 ммоль/л.
– Что делать, если анализы показывают повышенный холестерин? Надо ли сразу пить лекарства?
– Нет, в первую очередь, если человек не входит в группу высокого риска, рекомендуют немедикаментозные способы лечения и контроль образа жизни. Если врач оценивает только повышение холестерина, назначает статины и отпускает человека, то такой взгляд слишком узкий. Через год человек вернется с еще более тяжелыми факторами образа жизни. Важны все факторы, они взаимосвязаны, осложняют друг друга. А что касается липидов в крови, главное - правильное питание, поддержание нормального индекса массы тела и физическая активность. Когда применяется комплексный подход, тогда давление приходит в норму, количество липидов уменьшается,риск диабета исчезает, в артериях не развивается атеросклероз.
Главная весть – коррекция образа жизни, контроль факторов риска, и только тогда, если надо, – лекарства.
– Что делать, если человек входит в группу невысокого риска, а плохой холестерин у него повышен?
– Таким людям рекомендуется менять образ жизни, а если это не дает результата, предлагается назначить комбинацию пищевых добавок. К ним относятся omega-3, фитостеролы, натуральные снижающие холестерин средства, монаколин и красный дрожжевой рис, соя, поликозанол, берберин, разные антиоксиданты, флавоноиды и др. Обычно назначают комбинацию веществ, дополняющих друг друга.
Надо еще подчеркнуть, что в последнее время мы стараемся рано диагностировать тяжелые семейные гиперхолестеронемии, которые передаются из поколения в поколение. В таких тяжелых случаях, когда генетически липопротеины низкой плотности 5 ммоль/л и выше, особенно рано развивается атеросклероз. Семейной гиперхолестеронемией болеет 1 из 200–250 жителей. Это частое наследственное заболевание, которым болеют целые семьи. Поэтому, если выявляется один случай, надо проверять всех членов семьи (родители, дети, братья и сестры).
– Если не лечить высокий холестерин, чем это грозит?
– Проблема в том, что бляшки развиваются незаметно, человек ничего не чувствует. Чем выше липопротеины низкой плотности, чем дольше их не снижают, тем выше риск атеросклероза. Математически подсчитано, что если у человека холестерин всю жизнь будет около 3 ммоль/л, и при этом у человека не будет никаких заболеваний, то вероятность первого инфаркта миокарда будет в 100-летнем возрасте. Если человек не болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями, у него нет диабета, болезней почек, нет тяжелой наследственной гиперхолестеронемии, он всю жизнь может спокойно прожить с липопротеины низкой плотности около 3–4 ммоль/л, и это будет нормально. Вехи показывают, что в случае с людьми из группы низкого уровня риска медикаментозное лечение назначают, если липопротеины низкой плотности превышают 4,9 ммоль/л. До этого показателя – используют все возможные немедикаментозные способы.
– Люди какого возраста время от времени должны сдавать анализы на холестерин?
– Сейчас все больше говорят о том, что профилактически проверять с 40–50 лет уже поздно. Профилактика необходима, чтобы не начался атеросклероз, до появления факторов риска.
Проблема в том, что взрослых людей с 18 лет до начала профилактических программ практически не проверяют, они не знают о своих рисках. Взрослый человек через каждые несколько лет должен сдавать анализы и знать о своих рисках – давлении, пульсе, индексе массы тела, объем талии, биохимические показатели крови. Даже если человек хорошо себя чувствует, он должен делать липидограмму, чтобы посмотреть, нет ли повышенных показателей, нет ли наследственной гиперхолестеринемии, не повышены ли триглицериды.
– Что должен знать каждый человек – какие нормы не должны быть превышены?
– Для людей из группы небольшого риска общий холестерин в идеальном случае должен быть около 5 ммоль/л, липопротеины низкой плотности – около 3 ммоль/л. Показатель триглицеридов должен быть ниже 1,7 ммоль/л. Норма липопротеинов высокой плотности – для мужчин 1 ммоль/л, женщин 1,2 ммоль/л. Если человек входит в группу среднего риска, то липопротеины низкой плотности должны быть 2,6 ммоль/л, а в группу высокого риска – 1,8 ммоль/л. А для тех, кто входит в группу очень высокого риска - липопротеины низкой плотности 1,4 ммоль/л.
Еще раз подчеркиваю – не надо все сводить к одному предложению: холестерин - это плохо, давайте его снижать. Мы не можем требовать, чтобы у всех липопротеины низкой плотности были 1,4 ммоль/л, даже у абсолютно здоровых людей. Этого делать не надо.