Врач развенчивает популярные мифы о холестерине: когда необходимо принимать меры

– Проблема в том, что бляшки развиваются незаметно, человек ничего не чувствует. Чем выше липопротеины низкой плотности, чем дольше их не снижают, тем выше риск атеросклероза. Математически подсчитано, что если у человека холестерин всю жизнь будет около 3 ммоль/л, и при этом у человека не будет никаких заболеваний, то вероятность первого инфаркта миокарда будет в 100-летнем возрасте. Если человек не болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями, у него нет диабета, болезней почек, нет тяжелой наследственной гиперхолестеронемии, он всю жизнь может спокойно прожить с липопротеины низкой плотности около 3–4 ммоль/л, и это будет нормально. Вехи показывают, что в случае с людьми из группы низкого уровня риска медикаментозное лечение назначают, если липопротеины низкой плотности превышают 4,9 ммоль/л. До этого показателя – используют все возможные немедикаментозные способы.