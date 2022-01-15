Врач рассказала, при каких симптомах ковида надо срочно обращаться за помощью

По словам Дудене, количество больных в последнее время увеличилось, однако зимой люди всегда чаще болеют простудными заболеваниями. Простудные вирусные заболевания от коронавируса можно отличить только путем тестирования - ПЦР-теста или теста на антигены.

Однако врач заметила, что есть люди, которые даже, заболев, ходят на работу или встречаются с близкими.

"Звонит человек и говорит, мне нужен больничный, у меня несколько дней держится температура выше 37 градусов, уже началось першение в горле. Когда спрашиваешь у человека, где он находится, он говорит - на работе, дадите больничный, пойду домой. Значит, 2-3 дня человек ходит на работу, поскольку чувствует себя не так уж и плохо. Пока не сделаешь тест, не можешь знать, коронавирус у него или нет", – заметила Дудене.

И до пандемии жители Литвы вели себя так - пили лекарства и шли на работу.

"У нас такая культура. Печально, что за два года люди не научились оценивать свое состояние. Есть новая практика, когда коллеги побуждают работника пойти сдать тест", – заметила собеседница.

Она призвала жителей не ходить на работу даже при малейших симптомах. Привитые люди, заболев COVID-19, по ее словам, чувствуют себя неплохо, симптомы у них бывают слабыми, поэтому они нередка идут на работу, не изолируются. А на работе - заражают других.

По словам Чаплинскаса, важно не обманывать себя, "омикрон" тоже может привести к тяжелой форме COVID-19: "Некоторые люди в первые дни или за день до появления симптомов и в первый день, если симптомы самые незначительные, выделяют много опасного для окружающих вируса".

По словам профессора, "омикрон" быстро распространяется в носовой полости и в бронхах, поэтому если не опускается до легких, болезнь протекает в мягкой форме. Если вирус будет эволюционировать в этом направлении, то симптомы будут становиться все легче.

Но, по словам профессора, важно, как пандемия будет развиваться дальше. Если вирус попадет к человеку со слабой иммунной системой, у которого нет никакой защиты, который не был привит, который ослаблен другими болезнями, то вирус сможет быстро размножаться и мутировать. Если вирус не проявит опасные особенности, то "омикрон" все же может быть вестником окончания пандемии.

"Я заметил, что чем дальше, тем больше у нас говорят о карантине. Почему? Он ведь нужен, чтобы выиграть время, чтобы получить больше информации, диагностики, защитных средств. У нас по сути все есть. Я бы сейчас больше хотел слышать не рекламу о том, что не надо ходить с членами семьи в магазины, другую информацию – не ходите на работу, в другие места, а чтобы говорили - обращайтесь к семейному врачу, если почувствовали симптомы, пусть и слабые. Ведь это могут быть симптомы серьезной болезни", – сказал профессор.

Он подчеркнул, что пора менять алгоритм выявления болезни – надо включить в диагностику быстрые тесты на антигены. Если такой тест дает положительный результат, то врач может, по словам профессора, сразу ставить диагноз, не посылать на ПЦР-тест.

"Что сделает карантин? Он просто приостановит распространение болезни. После карантина количество больных вырастет. Но в карантин люди не получат услуг в сфере здравоохранения. И если не будет карантина, а больницы будут переполнены, люди все равно не смогут получить помощь врачей. Получается замкнутый круг, в Литве, и не только в ней, в других странах тоже, фиксируется избыточная смертность. Этому способствуют и другие факторы – общее наше состояние здоровья, хождение на работу, когда болеем, это осложняет ситуацию", – заметил профессор.

По словам Дудене, самое главное - следить за своим здоровьем, если вы заболели. Если состояние, как при простуде, температура невысокая, кашель небольшой, першение в горле, некоторые не чувствуют вкуса и запахов, иногда появляются мышечные боли или боли в суставах – состояние нетяжелое. У некоторых бывает тошнота, понос, неприятные ощущения в желудке. Все эти симптомы устраняются лекарствами, а еще лучше – большим количеством жидкости.

Если самочувствие неважное, можно выпить парацетамол или ибупрофен. Можно пить витамин C, по 1000 мг в день. Надо принимать и витамин D, его надо пить всю осень и зиму. Поможет и цинк и кверцетин. Если нет особого кашля, симптомы наблюдаются в области верхних дыхательных путей, в горле, трахеях, то срочная помощь врача не нужна.

По словам Дудене, люди делают ошибку, когда пьют отхаркивающие препараты с амброксолом, ацетилцистеином. Эти препараты назначают, когда человека осмотрел врач и рекомендовал их применение. В других случаях достаточно пить много жидкостей, чаев.

"Если человек задыхается, часто дышит (25-30 раз в минуту), надо следить за состоянием. Если в спокойном состоянии учащается пульс, до 80-100 раз, это уже сигнал. Если несколько дней температура держится выше 38 - это сигнал. Если пульсоксиметр показывает уровня насыщения кислородом 94 и меньше 94, это очень серьезный сигнал, надо обращаться к врачу", – советует Дудене.

Если время рабочее - звонить надо семейному врачу, если поликлиника закрыта - обращаться в приемное отделение. Она напомнила, что в случае болезни врачи могут давать больничный "задним числом".

По словам Чаплинскаса, в холодное время всегда надо быть осторожным, ведь, кроме коронавируса, есть и другие вирусы.

"Но я бы не стал говорить, что надо полностью отказаться от социальной жизни. Надо оценить свои возможности людям из группы риска, да, им надо беречь себя. А остальные должны максимально снижать риск. Например, если речь одет о мероприятии, то все должны быть привиты и должны сделать быстрый тест на коронавирус или ПЦР-тест перед мероприятием. Так мы максимально снизим риск", – сказал собеседник.