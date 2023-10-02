Врач рассказала о двоих пациентах, отравившихся мухоморами

"Когда в лесах появляются грибы, мне приходится комментировать информацию для СМИ. Я дружу со СМИ, вижу в этом большой смысл, ежегодно я 70–80 раз говорю с журналистами и лекарствах, психоактивных веществах, вреде алкоголя, электронных сигаретах, а зимой об отравлении газом и т.д. Каждую осень на волне отравление грибами", – писала специалист.
По ее словам, в этом году популярностью пользуются форумы для грибников, где можно найти очень далекую от реальности информацию. Она не только вводит в заблуждение, но и может привести к серьезной болезни или даже смерти.
"За неделю в нашей больнице побывали два человека в состоянии тяжелого отравления мухоморами. Я спрашивала, зачем они их ели. Люди говорили: видел репортаж по телевидению, где вы говорили о вреде мухоморов, но я не поверил, "что такие маленькие красные мухоморы могут нанести столько вреда", говорили, "что в интернете пишут, что мухоморы улучшают сон, улучшают иммунитет, лечат рак". В составе красного мухомора (Amanita muscaria) содержит мусцимол и иботеновую кислоту", – писала врач.
Больше всего симптомов вызывает мусцимол (мусцимол подавляет возбуждение нейронов, вызывая легкое чувство эйфории, уменьшение беспокойства и сонливость). Могут появиться галлюцинации, судороги.
Иботеновая кислота вызывает стимулирующее действие.
"Призываю интересоваться и критически оценивать информацию, которую вы находите в ненаучных изданиях или на псевдонаучных сайтах, берегите себя", – писала Лаубнер-Сакалаускене.