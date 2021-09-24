"Есть дети, которым нужна кислородная терапия. До этого у нас подобных случаев не было. Это вызывает беспокойство, потому что появились дети с серьезной формой болезни", – сказала врач.

Хорошо лишь то, что пока немного детей тяжело болеет коронавирусом. Например, в Сантаришкес из 8 госпитализированных детей в реанимации лежит только один. Ивашкявичене заметила, что все больше детей болеет COVID-19, и количество больных, видимо, будет расти.

"Летом было 1-2, иногда вообще не было таких пациентов. Сейчас отделение почти все время заполнено", – сказала врач.

"У детей свое течение болезни. Клинические признаки очень разные, нет "золотого" стандарта. Это могут быть симптомы инфекции верхних дыхательных путей, расстройство кишечного тракта, понос, рвота, тошнота – это очень широкий спектр. Часто все эти симптомы сопровождаются температурой, но она бывает разной. У одних высокая температура, у других 37 и несколько десятых. Родителям кажется, что ничего страшного нет, не опасная инфекция и состояние не вызывает беспокойства. Но за всем этим может стоять COVID-19", – предупредила врач.

На вопрос, какие осложнения бывают у детей от COVID-19, она ответила: "По-разному. Самое тяжелое осложнение - воспаление внутренних органов. Это постковидное состояние. Обычно оно появляется через несколько недель после болезни, через 2–3. Важно заметить, что саму болезнь ребенок может перенести легко. У нас были случаи, когда родители вообще не знали, что ребенок болел, но потом лабораторные исследования это показали. И вот, кажется, такая легкая болезнь вызывает тяжелое осложнение. Это опасно, где-то 80% детей лежат в отделении интенсивной терапии. Так точно ли эта инфекция так легко проходит у детей, если потом бывают такие осложнения, редко, но бывают? В контексте других заболеваний, у нас не так и мало было детей с ковидом. В месяц бывает несколько только в Вильнюсе. Но ведь есть и другие регионы Литвы. До этого мы ничего подобного не наблюдали. Педиатрам это не нравится", – сказала она.

Ивашкявичене сказала, что есть и другие постковидные синдромы у детей.

"Исследования показали, что некоторые дети в течение полугода после выздоровления чувствуют такие остаточные явления, как общая слабость, когда ничего не хочешь и не можешь делать. Только у вас был активный прыгающий ребенок, а тут он все чаще лежит. Могут быть остаточные боли в суставах, мышечные боли, проблемы с учебой, концентрацией внимания. Это широкий спектр. Если у детей такие последствия наблюдаются 4–6 месяцев, это серьезное воздействие на здоровье. Сама болезнь может быстро пройти, но потом тянутся таких "хвосты". Они сказываются на общении, социальных навыках, детям сложно учиться. Есть многое из того, что мы сегодня не можем оценить, но какие-то последствия будут", – прогнозировала врач.

К сожалению, пока неясно, как COVID-19 влияет на развитие младенцев.

Ивашкявичене заметила, что риск тяжелой формы есть у детей с хроническими заболеваниями. Особенно большой риск у детей с хроническими болезнями дыхательного аппарата, у детей с большим избыточным весом, с ожирением. Ситуацию ухудшают и хронические болезни, которые ослабляют иммунитет.

Она уточнила, что болеют тяжело и здоровые дети, особенно если кроме коронавируса, у них параллельно развивается бактериальная инфекция.

Ивашкявичене сказала, что чаще всего заболевают дети в семьях, где родители не были привиты, болеет вся семья.