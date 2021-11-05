Врач рассказал о самой большой ошибке во время обуздания четвертой волны: кто принимает такие решения

"Я считаю, что этой зимой мы окажемся в сложном положении, поскольку есть пандемическая усталость – пандемия началась в начале 2020 года, сейчас поддержка разных решений со стороны общества понемногу ослабевает", – сказал 5 ноября специалист, заметив, что обычно пандемии длятся 3-4 года.

"Это достаточно продолжительный период, поэтому нужна долгосрочная стратегия действий, не надо думать, что настанет утро и все закончится – наверное, такого не будет, все еще будет длиться какое-то время. Да и после пандемии у нас будет распространяться эта болезнь, зимние сезоны будут сложными", – сказал Касюлявичюс, заметив, что коронавирус может стать сезонной болезнью.

Он подчеркнул важность вакцины: "Во-первых, снижается ущерб, наносимый самому индивиду. Снижается риск тяжелого течения болезни. Второй момент – снижается нагрузка на систему здравоохранения. Третий момент – снижается распространение болезни в обществе. Наши ожидания в отношении вакцины, вероятно, слишком абсолютны – вакцина на самом деле снижает ущерб, наносимый индивиду и системе здравоохранения, но не может остановить распространение болезни, поскольку эффективность вакцины составляет всего 50-60%. Поэтому ожидания в связи с вакциной завышены".

Касюлявичюс считает, что действия по управлению пандемией не могут опираться только на вакцинацию.

"Паспорт возможностей" по сути один из политических инструментов, реально он не управляет пандемией (...), его цель - побудить людей прививаться", – сказал врач.

Он заметил, что непросто убедить людей прививаться от болезней верхних дыхательных путей, если они к этому не привыкли.

"Когда речь одет о взрослом, который никогда не прививался от гриппа, сложно добиться 100-процентного результата вакцинации. Такая уж структура у нашего общества – к сожалению, мы попали в капкан: дезинформации и пропаганды", – сказал специалист.

Он заметил, что надо действовать комплексно и начинать с позитивной коммуникации и лидерства.

"Мы говорим о масках, которые очень важны, о распространении вируса в помещениях – важно проветривание. Все это надо делать, ставить в центр одни прививки нельзя. Тут важны комплексные действия", – акцентировал профессор.

Касюлявичюс считает нелогичным тот факт, что в Литве не ограничены мероприятия.

"Что мы делаем? Мы показываем, что ты привился и можешь жить нормальной жизнью, но ведь это ложь. Ты не сможешь этого делать по простой причине – прививка не защищает на 100%, привитые тоже болеют и могут заразить другого человека. Значит, привитых надо тестировать", – подчеркнул профессор.

Он раскритиковал действовавший в Литве порядок, в соответствии с которым, не тестировали людей, у которых был контакт с больным.

"Кто принимает такие решения? Кто приказывает их принимать? Такого не должно быть, это увеличивает разногласия и враждебность", – акцентировал Касюлявичюс.



"Не надо уделять так много внимания вакцине, больше через позитивную коммуникацию призывать прививаться, (…) но не говорить, что это все", – повторил профессор.

По его словам, в создании общего благосостояния должны участвовать все.

"Конечно, непривитых надо как-то побуждать к вакцинации. Лучше всего, если они привьются, но если они не прививаются, они должны выполнять какие-то обязательства для обеспечения безопасности как своей, так и окружающих. Иначе мы не выберемся из пандемии", – заметил Касюлявичюс.

Он напомнил о важности укрепления здоровья жителей в целом и о контроле над хроническими заболеваниями.

Касюлявичюс надеется, что мы победим вирус путем приобретения иммунитета и приспособления к новым условиям.

"Прививка - это подушка, которая помогает легче перенести болезнь", – напомнил профессор.