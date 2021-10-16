Врач рассказал, чем отличается больной привитый от коронавируса от непривитого

В Вильнюсском центре вакцинации Litexpo – людей практически нет. Хотя бы одной дозой в Литве пока привились 63% жителей, оставшихся ни политикам, ни врачам убедить привиться не удается. Новейшее исследование Оксфордского университета показывает, что привитые заражаются болезнью реже, чем непривитые.

"Иммунитет привитого человека не позволяет вирусу распространяться и размножаться, останавливает процесс, даже если он начинается. Соответственно, появляется меньше вируса, снижается вероятность заражения других людей", – сказал врач Сантаришкской клиники Валдас Печелюнас.

Британские ученые заметили, что вероятность заражения зависит от вакцины, которой привился человек. Если COVID-19 заболел человек, который привился двумя дозами Pfizer, вероятность заразить другого человека на 65% меньше. Если AstraZeneca - на 36% меньше.

Через три месяца после вакцинации заболевшие привитые AstraZeneca так же опасны, как и непривитые. Защита Pfizer также уменьшается, но все равно остается выше. Как будет протекать болезнь, зависит от того, был ли человек привит.

"Мы заметили, что до вакцинации в больницу попадали 20% заболевших. Сейчас это количество снизилось до 10%, значит в больницу попадает в два раза меньше больных. В больницу попадают только люди в тяжелой форме", – сказал инфектолог Арвидас Амброзайтис.

По словам врача, мнение, что молодые и здоровые люди могут не прививаться - ошибочное.

"Если люди непривиты, к сожалению, молодой возраст и крепкое здоровье их не защищают. У нас достаточно много молодых и здоровых пациентов, которые попали в реанимацию с ковидом", – рассказал Печелюнас.

В Сантаришкской клинике больше 80% больных в реанимации - непривитые, остальные – либо привиты одной дозой, либо привиты двумя, но после второй дозы прошло немного времени. Правда, иногда в реанимацию попадают и полностью привитые люди.