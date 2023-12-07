Врач назвала новую разновидность COVID-19 многоликим вирусом: почему его не всегда показывает тест

"Это болезнь с десятью разными лицами. Могут быть симптомы простуды, может быть понос и расстройство пищеварительного тракта. Это многоликий вирус. Кроме того, этот вариант не всегда сразу показывают домашние тесты", - сказала врач.

По ее словам, тесты, которые люди используют дома - качественные. Обычно их результат совпадает с тем, который показывают тесты, используемые в поликлиниках.

"Проблема бывает в неправильном сборе образца. Люди не всегда правильно читают инструкцию, не ждут, сколько надо", – заметила Шертвитене.

Правда, тест может отреагировать на вирус не сразу, а через несколько дней.

"Все зависит от концентрации вируса в организме. Если человек получил немного вируса, если иммунная система борется, вирус не успевает сильно размножиться. Вирус есть, но его слишком мало, чтобы поставить диагноз - ковид. Поэтому и симптомы тогда бывают легкими", – сказала врач.

Но если тест не показывает вирус, а симптомы есть, врач призывает не распространять болезнь, подумать об окружающих.