aA
Врач ковидного отделения Шилутской больницы неожиданно для всех стал размахивать шприцем, угрожать им, а потом просто выпрыгнул из окна второго этажа, сообщает портал Šilokarčema.
Врач ковидного отделения Шилутской больницы выпрыгнул из окна второго этажа
© Šilutės naujienos

Сообщается, что в результате падения врач сломал ногу. Эту информацию Šilokarčema подтвердил главврач больницы, по словам которого, несколько недель назад у пострадавшего начался психоз, врач был доставлен в психиатрическую больницу, а потом в каунасскую больницу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Рекордная инфляция в Литве только набирает обороты: зимой ждут новые сюрпризы (65)

В ноябре годовая инфляция в Литве составила 9,3%. Это...

На этой неделе минусовая температура будет держаться и днем (4)

В понедельник восточная часть Литвы останется ближе к...

Коронавирус в Литве: 465 новых случаев и 15 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 465 новых случаев...

Купившим автомобиль по зарубежному договору о купле-продаже придется ответить на вопросы ГНИ (1)

Чуть больше 1000 жителей Литвы оформляли документы на...

Службы выясняют, защищает ли рекламируемая Успасских вода от коронавируса (10)

Государственная продовольственно-ветеринарная служба...