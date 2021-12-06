Врач ковидного отделения Шилутской больницы выпрыгнул из окна второго этажа

Сообщается, что в результате падения врач сломал ногу. Эту информацию Šilokarčema подтвердил главврач больницы, по словам которого, несколько недель назад у пострадавшего начался психоз, врач был доставлен в психиатрическую больницу, а потом в каунасскую больницу.