Кроме того, по последним данным, делать четвертую прививку от COVID-19 намерены всего 1/4 жителей Литвы.

Но надо ли вообще прививаться этой вакциной, если известно, что от новейших вариаций она полностью не защищает?

Об этом в передаче на Žinių radijas рассказал онкоиммунолог Национального онкоинститута Марюс Стрёга.

Он подчеркнул, что сейчас доминируют штаммы BA.4 и BA.5, а вакцина создана против варианта BA.1 и оригинального вируса.

При этом ученый заметил, что вакцина, созданная против BA.1, может также защитить и от вариантов BA.4 и BA.5.

На вопрос, кому из жителей сейчас стоит ревакцинироваться, врач ответил, что прежде всего - людям старше 60, а особенно 80 лет, у которых есть хотя бы одно хроническое заболевание.

"Людям с хроническими заболеваниями, не связанными с ослаблением иммунитета, рекомендуется сделать четвертую прививку не раньше, чем через полгода после третьей или после болезни.

Людям любого возраста с 18 лет, переболевшим коронавирусом и у которых есть болезни, ослабляющие иммунитет, привиться надо не раньше, чем через 6 месяцев, или же через 3 месяца после третьей прививки.

Всем остальным жителям из группы 18-60 лет, у которых нет хронических заболеваний, если они захотят привиться, предоставят такую возможность, но не раньше, чем через 9 месяцев после болезни или через 6 месяцев после третьей прививки", – сказал врач.

Стрёга не сомневается, что и в будущем время от времени будут повторяться волны COVID-19.

Насколько это будет сказываться на заполненности больниц и смертности, будет зависеть от того, насколько активно будут прививаться жители старше 60 лет.

"Никакого страха эти волны не вызывают. Не будет принуждения, не будет "паспортов возможностей". Пандемия длится уже 2,5 года, каждый сам может оценить риск и отвечать за свое здоровье. При ухудшении ситуации группы риска будут определены медиками, но пока нет прогнозов, что это может как-то осложнить работу больниц", – сказал Стрёга.