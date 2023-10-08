Врач: доводилось слышать, что на 16-летие родители дарят детям электронные сигареты

Глава Каунасской клиники детских болезней Римантас Кевалас сказал, что расширение масштаба проблемы видно по его работе.
"Точной статистики у меня нет, но мы, по нашей каждодневной работе, чувствуем, что проблема растет в геометрической прогрессии. К нам попадают дети с передозировкой или с симптомами отравления, поскольку пока ничего нет, никто не против "приятных" ощущений, которые получает", – сказал врач.
По словам собеседника, в руки врачей попадают дети в разном состоянии.
"Это бывают симптомы одурманивания, беспокойства, рвоты, судорог, иногда остановка дыхания или сердца, клинические смерти", – сказал Кевалас.
Он заметил, что самая большая проблема - ни сами дети, но специалисты не знают, что конкретно принимал ребенок.
"Уже не то время, когда были только алкоголь и никотин. Сейчас, насколько мне известно, есть около 800 разных веществ, каждую неделю их число растет десятками. Мы можем констатировать, что это интоксикация психоактивными веществами и лечим, спасаем жизнь", – сказал врач.
По словам Кеваласа, обычно у детей даже не надо спрашивать, принимали ли они какие-то вещества, так как это и без того очевидно.
"Другой момент, большинство даже не знает, что они курили, что входило в состав жидкости", – заметил он.
По словам врача, проблема огромная, но у врачей руки связаны.
"Мы как врачи видим, что это такая мода, волна, по сути, это социальная проблема. Это не медицинская проблема. У нас связаны руки, у нас нет противоядия, и его наверное в скором времени никто не найдет", – сказал он.
По словам Кеваласа, это проблема всего человечества.
"Быть может, мы показываем плохой пример, я не знаю. Лично я обратил внимание на то, что снова начали курить женщины, раньше это уже было не модно. Я заметил, что и за рулем курят и с колясками женщины курят электронные сигареты. Дети - наше отражение", – сказал собеседник.
По его словам, многие вредные привычки передаются от родителей.
"Мне довелось слышать, что родители на 16-летие дарят детям электронные сигареты. Я думаю, они делают это, чтобы дети курили что-то, что знают родители, но я не считаю это мудрым решением", – заметил врач.
Сейчас полиция решила показывать подросткам жуткие кадры, что происходит с организмом, если человек употребляет наркотики. Но в обществе возникает вопрос – надо ли демонстрировать подобное детям? Кевалас поделился личным опытом.
"Вернусь на 20 лет назад, когда я работал в Австралии. Там тоже была большая проблема среди подростков. Моя старшая дочь тогда ходила в школу, где было много одурманенных детей, даже в классе, на уроках. Туда из некоторых стран пришел героин. Тогда на родительских собраниях говорили, что основное оружие борьбы - публичность. Тогда начались дискуссии о пунктах замены шприцев и т.д., но это были только разговоры. Надо говорить, демонстрировать такие случаи, особенно в семье родители должны об этом говорить с детьми о том, к чему это может привести", – делился врач.
По его словам, употребление психоактивных веществ наносит организму самый разный ущерб.
"Начнем с того, что иногда бывают проблемы с дыханием, из-за этого страдает мозг, а мозг очень чувствителен. Я уже не говорю о воздействии на внутренние органы – печень, почки, сердце. И самая важная, самая большая проблема - зависимость от психоактивных веществ. Ты оказываешься в тюрьме, из которой не все могут выйти", – сказал Кевалас.