Врач: доводилось слышать, что на 16-летие родители дарят детям электронные сигареты

"Уже не то время, когда были только алкоголь и никотин. Сейчас, насколько мне известно, есть около 800 разных веществ, каждую неделю их число растет десятками. Мы можем констатировать, что это интоксикация психоактивными веществами и лечим, спасаем жизнь", – сказал врач.

Он заметил, что самая большая проблема - ни сами дети, но специалисты не знают, что конкретно принимал ребенок.

"Это бывают симптомы одурманивания, беспокойства, рвоты, судорог, иногда остановка дыхания или сердца, клинические смерти", – сказал Кевалас.

"Точной статистики у меня нет, но мы, по нашей каждодневной работе, чувствуем, что проблема растет в геометрической прогрессии. К нам попадают дети с передозировкой или с симптомами отравления, поскольку пока ничего нет, никто не против "приятных" ощущений, которые получает", – сказал врач.

Глава Каунасской клиники детских болезней Римантас Кевалас сказал, что расширение масштаба проблемы видно по его работе.

По словам Кеваласа, обычно у детей даже не надо спрашивать, принимали ли они какие-то вещества, так как это и без того очевидно.

"Другой момент, большинство даже не знает, что они курили, что входило в состав жидкости", – заметил он.

По словам врача, проблема огромная, но у врачей руки связаны.

"Мы как врачи видим, что это такая мода, волна, по сути, это социальная проблема. Это не медицинская проблема. У нас связаны руки, у нас нет противоядия, и его наверное в скором времени никто не найдет", – сказал он.

По словам Кеваласа, это проблема всего человечества.

"Быть может, мы показываем плохой пример, я не знаю. Лично я обратил внимание на то, что снова начали курить женщины, раньше это уже было не модно. Я заметил, что и за рулем курят и с колясками женщины курят электронные сигареты. Дети - наше отражение", – сказал собеседник.

По его словам, многие вредные привычки передаются от родителей.