2024.08.26 14:07

Возвращение из Неринги было настоящим вызовом: в очередях у парома разгорались ссоры

 
Миндаугас Милинис
ru.DELFI.lt

В конце лета очереди у парома в Смильтине становятся местом ссор. Одни отдыхающие проклинают работников парома, которые медленно работают, другие – велосипедистов, занимающих места для автомобилей, третьи – проезжающих без очереди мотоциклистов. 25 августа, в воскресенье, паромы Smiltynės perkėlа переправили рекордное количество машин из Смильтине в Клайпеду – 2957. Однако абсолютный рекорд был установлен неделю назад.

По словам гендиректора Smiltynės perkėlа Миндаугаса Чакаса, в этом году больше всего машин переправили в выходные на Успение Богородицы. „За этот период в обе стороны переправили 18 068 транспортных средств. Однако количество переправленных из Смильтине машин было самым большим 25 августа - 2957, это 118 рейсов“, – информировал он.

25 августа на пароме переправили 6017 велосипедистов.

Очереди у парома в воскресенье появились с 15 ч. К вечеру стояла 3-километровая вереница машин. На 4 км дороги Смильтине-Нида у поворота на Новую переправу около 18 ч. образовался большой затор, поскольку пошел небольшой дождь и все с пляжей, из Морского музея (в воскресенье посещение музея было бесплатным) и Неринги собрались ехать домой.

Grįžti iš Neringos prilygo iššūkiui

В это время на переправе работали три парома, они курсировали постоянно, безо всякого графика, но не успевали с нагрузкой. На одном пароме может разместиться 40 легковых автомобилей.

Еще один паром перевозил пешеходов и велосипедистов на Старой переправе. Пошел дождь, в Смильтине собралось 3000 человек, а паром может взять 1000.

Огромные очереди у паромов бывают только несколько раз в год. Возможно, по этой причине об удобстве стоящих в очереди клиентов никто не заботится – в туалет им пришлось бегать в кусты.

Grįžti iš Neringos prilygo iššūkiui

В очереди многие стояли 1,5 часа и дольше. По данным АО Smiltynės perkėlа, с пятницы о воскресенье из Клайпеды в Смильтине перевезли 6286 автомобиля (в пятницу 2494). Большая часть авто возвращалась в Клайпеду в тот же день, на косе оставалось около 200. Однако, вероятно, большая часть тех, которые уезжали в воскресенье, приехали в Нерингу намного раньше.

В общей очереди стояли и жители Неринги, и гости курорта. Без очереди проехал только автобус Нида-Вильнюс, его к парому проводил полицейский автомобиль.

Grįžti iš Neringos prilygo iššūkiui

Однако мотоциклисты в общей очереди не стояли. Абсолютное их большинство ехали по встречной полосе к парому.

„Не вижу проблемы, если мотоциклист культурно проезжает вперед, от этого ваше время ожидания больше точно не станет...“, – сказал один из них.

„Во всем мире мотоциклы пропускают без очереди, но не в Неринге. Какая-то культура ватников, если мне плохо, другому должно быть еще хуже. Я с таким столкнулся только, когда возвращался из Советска в очереди к мосту королевы Луизы. Пусть себе едут эти мотоциклы“, – заметил другой мотоциклист.

„Если бы все были на мотоциклах, не было бы заторов. А если бы все мотоциклы встали в общую очередь, то стоять пришлось бы еще дольше“, – пояснил третий.

Grįžti iš Neringos prilygo iššūkiui

„Хитрецы всегда найдутся, однако не должно быть никаких полос priority, мне непонятно, почему местные жители должны проезжать первыми по государственной дороге? Надо упразднять эту советскую привилегию“, – заметил один стоявший в очереди водитель, оценивая порядок, по которому те, у кого есть прописка в Неринге, может пользоваться первенством.

Полицейский, который регулировал движение сказал, что у мотоциклов нет никакого первенства, это такое же транспортное средство.

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