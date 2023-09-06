Возвращенная в Литву из России девочка жила с отцом в усадьбе без удобств

"Девочка изголодалась, – сказала Delfi Моника. – Мать не узнала своего ребенка. И девочка не узнала свою маму. Такой была первая реакция. Когда мать приложила младенца к груди, он сосал грудь полчаса. Только дома в безопасном окружении ребенок стал реагировать на происходящее вокруг. Малышка эмоционально была "заморожена", тянула в рот все подряд, было видно, что ее плохо кормили. Все хватала в рот - это нормальный инстинкт голодного ребенка".
По словам Моники, в среду девочку покажут врачам, начнут работать с психологами. "Сейчас могу сказать только, что эмоциональное состояние ребенка было очень тяжелым", – сказала она.
Поскольку в доме есть кошка и собака, девочка сначала начала реагировать на домашних животных.
"Потом стала реагировать на окружение, когда узнала домашних животных, улыбнулась в первый раз дома", – рассказала женщина.
По словам Моники, она с сестрой пока не общалась, только со своей матерью, сестре и малышке нужен покой.
Она также просила журналистов не тревожить ее сестру – от имени семьи все комментировать будет Моника.
По ее словам, большую работу по возвращению ребенка проделал калининградский адвокат, который общался с местными службами.
По ее словам, российские службы отреагировали на отказ Шваниса показать ребенка матери.
"Была информация, что отец не соглашается встретиться с матерью ребенка и показать ей дочь. Мы сотрудничали с Красным крестом в Литве и в России, со службой по правам ребенка в России, и я верю, что наши службы сделали все возможное. У моей сестры был адвокат в Калининградской области, в Литве, мы делали все максимально по закону, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию. Оказывается, юридические пути действуют, мы благодарим всех, как калининградские службы, так и литовские ведомства", – сказала Моника.
"Мы узнали, что он фиктивно декларировал место жительства в квартире, но не жил в ней. Но нам было известно, где он находится. Он купил усадьбу без удобств, не пригодную для жизни с младенцем", - рассказала Моника.
По словам Моники, представители службы поехали в эту усадьбу, увидели, что там нельзя жить с младенцем.
"Тогда его сразу вызвали в соседнюю комнату, чтобы выяснить ситуацию. Ребенка передали маме, тогда моя сестра быстро увезла малышку в консульский отдел", – рассказала Моника. В помещении консульства ребенок был в безопасности.
По словам Моники, она точно не знает, как все решалось с российскими службами, но подчеркнула, что мать действовала законным путем.
По ее словам, сестра с младенцем пересекла границу с помощью консульства, несмотря на то, что ее с дочерью задержали на границе, потом все же им дали возможность выехать в Литву.
"Их задержали, чтобы уточнить информацию", – сказала Моника.
Она подчеркнула, что пока Шванис на свободе, семья не может быть в безопасности. Если потребуется, мать с младенцем будет охранять полиция.
Где сейчас находится Шванис, неизвестно.
DELFI напоминает, что 27 августа в 14.16 ч. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г.р.), что в тот же день, примерно в 10 ч., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время. В ходе поисковых действий было установлено, что в тот же день примерно в 13.04 ч. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России.
Российская сторона не выдала Литве мужчину с ребенком, заявив, что у мужчины есть российское гражданство, и поэтому нет оснований для его выдачи Литве.
Delfi сообщал, что похитивший свою дочь Альгирдас Шванис не был женат на матери ребенка и расстался с ней еще до рождения девочки. Ранее сообщалось, что 4 года назад Шванис приходил в парламент на конференцию, на которой высказывался в пользу принятия законов о домашнем обучении детей. Примерно в то же время Шванис поделился петицией, в которой требовал уменьшить степень вмешательства школы и госучреждений в частную жизнь семьи, связанную с воспитанием детей.
Шваниса в Литве признали виновным в похищении младенца и незаконном пересечении границы. Заочно выдано разрешение на его арест.