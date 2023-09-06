Возвращенная в Литву из России девочка жила с отцом в усадьбе без удобств

Она также просила журналистов не тревожить ее сестру – от имени семьи все комментировать будет Моника.

По словам Моники, она с сестрой пока не общалась, только со своей матерью, сестре и малышке нужен покой.

"Потом стала реагировать на окружение, когда узнала домашних животных, улыбнулась в первый раз дома", – рассказала женщина.

Поскольку в доме есть кошка и собака, девочка сначала начала реагировать на домашних животных.

По словам Моники, в среду девочку покажут врачам, начнут работать с психологами. "Сейчас могу сказать только, что эмоциональное состояние ребенка было очень тяжелым", – сказала она.

"Девочка изголодалась, – сказала Delfi Моника. – Мать не узнала своего ребенка. И девочка не узнала свою маму. Такой была первая реакция. Когда мать приложила младенца к груди, он сосал грудь полчаса. Только дома в безопасном окружении ребенок стал реагировать на происходящее вокруг. Малышка эмоционально была "заморожена", тянула в рот все подряд, было видно, что ее плохо кормили. Все хватала в рот - это нормальный инстинкт голодного ребенка".

По словам Моники, представители службы поехали в эту усадьбу, увидели, что там нельзя жить с младенцем.

"Мы узнали, что он фиктивно декларировал место жительства в квартире, но не жил в ней. Но нам было известно, где он находится. Он купил усадьбу без удобств, не пригодную для жизни с младенцем", - рассказала Моника.

"Была информация, что отец не соглашается встретиться с матерью ребенка и показать ей дочь. Мы сотрудничали с Красным крестом в Литве и в России, со службой по правам ребенка в России, и я верю, что наши службы сделали все возможное. У моей сестры был адвокат в Калининградской области, в Литве, мы делали все максимально по закону, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию. Оказывается, юридические пути действуют, мы благодарим всех, как калининградские службы, так и литовские ведомства", – сказала Моника.

По ее словам, большую работу по возвращению ребенка проделал калининградский адвокат, который общался с местными службами.

"Тогда его сразу вызвали в соседнюю комнату, чтобы выяснить ситуацию. Ребенка передали маме, тогда моя сестра быстро увезла малышку в консульский отдел", – рассказала Моника. В помещении консульства ребенок был в безопасности.

По словам Моники, она точно не знает, как все решалось с российскими службами, но подчеркнула, что мать действовала законным путем.

По ее словам, сестра с младенцем пересекла границу с помощью консульства, несмотря на то, что ее с дочерью задержали на границе, потом все же им дали возможность выехать в Литву.

"Их задержали, чтобы уточнить информацию", – сказала Моника.

Она подчеркнула, что пока Шванис на свободе, семья не может быть в безопасности. Если потребуется, мать с младенцем будет охранять полиция.

Где сейчас находится Шванис, неизвестно.