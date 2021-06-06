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Первые теплые летние выходные многих выманили из дома в другие города.
Kamščiai važiuojant į Vilnių
Kamščiai važiuojant į Vilnių

Как сообщил читатели Delfi, под Вильнюсом зафиксирована огромная пробка.

Kamščiai važiuojant į Vilnių
Kamščiai važiuojant į Vilnių

По некоторым данным, при въезде в Вильнюс со стороны Неменчине образовались заторы длиной около 8-10 километров.

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