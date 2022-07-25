Возвращение коронавируса: настоящие цифры заставят вернуть маски еще до осени

Ежедневно в Литве фиксируют больше 1000 больных COVID-19. Жители начинают беспокоится и массово покупают маски и быстрые тесты. Семейные врачи говорят, что фиксируют очень мало случаев болезни.

"Мне кажется странным, что диагностируют так мало новых случаев. В основных странах Европы фиксируют по четверти миллиона в день", – сказал журналистам президент Ассоциации семейных врачей Юлюс Калибатас.

Похоже, что люди в Литве уже понимают, что покоя не будет и летом.

"На него никак не действует и жара, и то, что люди находятся на улице", – сказал врач-инфектолог Арвидас Амброзайтис.

Саулина покупает в аптеке укрепляющие иммунную систему препараты. Она намерена ходить в маске во всех общественных местах, особенно в аптеках.

"Сюда все равно приходят люди с разными болезнями. Конечно, количество больных растет", – сказала она.

"Видите, уже некоторые люди надевают маски. Мы заметили, что весной люди вообще не покупали маски, а сейчас некоторые покупают, берут упаковками", – сказала представитель Eurovaistinė Роланда Липнявичюте.

Специалисты не хотят пугать жителей, но, по их мнению, количество случаев заболевания намного выше реальной статистики – многие покупают быстрые тесты и лечатся дома. Эти случаи не отражаются в официальной статистике.

"Фиксируемые случаи - только вершина айсберга. В ближайшее время, наверное, увидим большое число, реальное число случаев", – сказал Калибатас.

Уже сейчас растут продажи быстрых тестов. По подсчетам аптек, в июле их продали в два раза больше, чем в мае.

"В мае во всей нашей сети за день покупали около 380 тестов, а сейчас 800", – сказала представитель Eurovaistinė.

Правда, большинство сейчас болеет легкой формой коронавируса.

"Конечно, те, что приходят в аптеку, еще бывают без температуры, просто они чувствуют сонливость, слабость, боль в горле, головную боль, им трудно глотать. Часто просто чувствуется першение в горле, сухость – это легкие симптомы", – сказала заведующая аптеки Camelia Виргилия Бечелите.

Амброзайтис сказал, что нет большого числа тяжелых случаев, поэтому в больницах немного людей.

"И, конечно, не растет смертность. Это хорошая новость", – подчеркнул он.

В последнее время коронавирус сложно распознать, его считают обычной простудой.

Однако врачи рекомендуют жителям беречь себя, а людям старшего возраста покупать не маски, а респираторы.

"Маски, наверное, не полностью защищают. Людям из группы риска надо пользоваться респираторами", – сказал Калибатас.

Провизоры говорят, что масок и тестов достаточно, нехватки в них не будет.