Возвращение из Неринги было настоящим вызовом: в очередях у парома разгорались ссоры

Очереди у парома в воскресенье появились с 15 ч. К вечеру стояла 3-километровая вереница машин. На 4 км дороги Смильтине-Нида у поворота на Новую переправу около 18 ч. образовался большой затор, поскольку пошел небольшой дождь и все с пляжей, из Морского музея (в воскресенье посещение музея было бесплатным) и Неринги собрались ехать домой.

По словам гендиректора Smiltynės perkėlа Миндаугаса Чакаса, в этом году больше всего машин переправили в выходные на Успение Богородицы. „За этот период в обе стороны переправили 18 068 транспортных средств. Однако количество переправленных из Смильтине машин было самым большим 25 августа - 2957, это 118 рейсов“, – информировал он.

В очереди многие стояли 1,5 часа и дольше. По данным АО Smiltynės perkėlа, с пятницы о воскресенье из Клайпеды в Смильтине перевезли 6286 автомобиля (в пятницу 2494). Большая часть авто возвращалась в Клайпеду в тот же день, на косе оставалось около 200. Однако, вероятно, большая часть тех, которые уезжали в воскресенье, приехали в Нерингу намного раньше.

Огромные очереди у паромов бывают только несколько раз в год. Возможно, по этой причине об удобстве стоящих в очереди клиентов никто не заботится – в туалет им пришлось бегать в кусты.

Еще один паром перевозил пешеходов и велосипедистов на Старой переправе. Пошел дождь, в Смильтине собралось 3000 человек, а паром может взять 1000.

В это время на переправе работали три парома, они курсировали постоянно, безо всякого графика, но не успевали с нагрузкой. На одном пароме может разместиться 40 легковых автомобилей.

В общей очереди стояли и жители Неринги, и гости курорта. Без очереди проехал только автобус Нида-Вильнюс, его к парому проводил полицейский автомобиль.

Однако мотоциклисты в общей очереди не стояли. Абсолютное их большинство ехали по встречной полосе к парому.

„Не вижу проблемы, если мотоциклист культурно проезжает вперед, от этого ваше время ожидания больше точно не станет...“, – сказал один из них.

„Во всем мире мотоциклы пропускают без очереди, но не в Неринге. Какая-то культура ватников, если мне плохо, другому должно быть еще хуже. Я с таким столкнулся только, когда возвращался из Советска в очереди к мосту королевы Луизы. Пусть себе едут эти мотоциклы“, – заметил другой мотоциклист.