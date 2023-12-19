Возвращающимся на родину литовцам, вся необходимая информация будет предоставляться по телефону, почте и на сайте

Как в понедельник сообщил МИД, консультации будут проводиться на специальном сайте, по телефону и по электронной почте.
Здесь по принципу "одного окошка" будут консультировать по наиболее важным вопросам, связанным с возвращением или приездом в Литву для проживания, учебы, работы, создания бизнеса, вопросам социальной поддержки, здравоохранения и другим актуальным вопросам.
До сих пор Министерство иностранных дел организовывало предоставление информации возвращающимся в Литву через Миграционный информационный центр "Renkuosi Lietuva" (Выбираю Литву).
По данным этого центра, в течение трех кварталов текущего года представители литовской диаспоры по вопросам, связанным с возвращением, обращались в среднем более 400 раз в месяц.
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис отмечает, что большое внимание уделяется диаспоре и укреплению ее связей с государством.
"Мы стремимся расширять и укреплять диалог государства с диаспорой, и дальше содействовать развитию литуанизма за рубежом и создавать условия для более активного участия диаспоры в создании процветания и безопасности в Литве, а также укреплять литуанистическое образование за рубежом и способствовать возвращению представителей диаспоры в Литву", - цитируется в сообщении Г. Ландсбергис.
По данным Государственного агентства данных, третий год подряд количество возвращающихся литовских граждан превышает количество выезжающих. В прошлом году в Литву вернулись 20 689 граждан Литвы, а уехали 13 049.
Большинство граждан Литвы вернулись из Соединенного Королевства, Норвегии и Германии.