Возвращается забытый во время пандемии COVID–19 грипп: инфекция может привести также к инфаркту или инсульту

"Каждую неделю фиксируют по несколько сотен случаев на 100 000 жителей. Ждем, когда этот показатель достигнет 1500. Тогда будет объявлена эпидемия. Но чтобы быть точным – это не только грипп.

Эпидемию объявят тогда, когда количество всех случаев ОРВИ, гриппа и COVID–19 превысит 1500 на 100 000 жителей", – сказал LNK глава ассоциации семейных врачей Юлюс Калибатас.

Он заметил, что не грипп так повышает показатели, а воспаления, вызванные ОРВИ.

"Именно вирусные инфекции, их вызывают 200 разных вирусов, как предполагается", – заметил Калибатас.

По его словам, грипп в этом сезоне иной.

"Это видят и врачи. Ведь COVID–19 люди болели и два-три раза. Это несколько истощило нашу иммунную систему. Сейчас грипп опаснее", – подчеркнул собеседник LNK.

По его словам, без исследований сложно сказать, чем человек болен - гриппом или COVID–19, поскольку симптомы могут быть очень похожими.

"Поэтому, чтобы точно знать, надо проводить серологические исследования. От гриппа можно прививаться, думаю, грипп в этом сезоне будет до мая. Прививаться не поздно", – сказал врач.

Он назвал журналистам LNK и самые тяжелые осложнения.

"Это вирусная пневмония, кардит, поражение почек. Мы этого боимся. Предполагается, что рост числа инсультов и инфарктов также может быть связан с гриппом", – сказал Калибатас.

Собеседник напомнил LNK, что защита от COVID–19 такая же, как и от гриппа.

"Уже не раз говорили, я думаю, все знают средства защиты. Это маски в местах скопления людей: в магазинах, в других местах, в общественном транспорте, гигиена рук и не ходить туда, куда не надо. Постарайтесь меньше ходить в магазины, кинотеатры, в баскетбольные залы.

Люди должны заботиться о своем здоровье, предлагаю подумать об этом. И не думать, что вы не заразитесь, что вас инфекция обойдет стороной", – сказал Калибатас.