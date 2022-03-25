Профессора Саулюса Чаплинскаса это не удивляет. Он не сомневается, что грипп еще покажет себя во всей красе.

"Еще в первый год пандемии коронавируса сообщалось, что вырастет заболеваемость гриппом, – напомнил он. – Тогда ясно говорили, что из-за ограничений снизилась не только заболеваемость коронавирусом, но и другими заболеваниями, например, гриппом".

К сожалению, во время пандемии люди меньше прививались. Поэтому уже в прошлом году прогнозировали рост заболеваемости гриппом, но из-за действовавших ограничений этого не было.

Sergamumas gripu ir ŪKVTI 2022 metų 11 savaitę © NVSC nuotr.

"Как только снимут все ограничения, очень возможен скачок заболеваемости гриппом, поскольку много людей давно не встречалось с этим вирусом, и не прививалось. Вот сейчас и есть благоприятная среда для его распространения", – сказал он.

Собеседник напомнил: чтобы защититься от гриппа, маску надо надевать не на подбородок, а на нос. Важно также тщательно мыть руки.

На вопрос, опасен ли грипп, Чаплинскас ответил: "Для каждого человека опасна та болезнь, которой он болеет. Тот факт, что последние два года грипп почти не циркулировал, означает, что он может быть опасен, поскольку у людей нет иммунитета".

Поэтому профессор предлагает не спешить с отказом от масок в помещениях, чтобы избежать распространения гриппа.

"Но сколько еще мы как общество сможем терпимо относиться к ограничениям? Если уже сейчас часть людей устала и не хочет соблюдать ограничения, для части они неприемлемы. Так реагируют и политики. Что касается действенности, то лучше будет, если мы все время все будем ходить в масках. Так мы защитим себя от распространяющихся вирусов и болезней. Научно доказано, что маски защищают не только от ковида, но и от других простудных заболеваний, кроме того, они защищают и от сенной лихорадки. Ведь весна на дворе, начинается цветение. Люди-аллергики, сейчас могут смело ходить в масках на улице. Сейчас ведь люди в масках никого не удивляют", – сказал Чаплинскас.

Однако он признал, что постоянно ходить в маске неудобно, плюс это грозит другими болезнями. Поэтому все время их точно никто не будет носить.