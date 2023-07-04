Возвращается летняя жара: синоптики рассказали, когда уйдут дожди

Меньше осадков будет только на юго-востоке и на юге. Местами возможны грозы. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер.

Днем в Тельшяйском, Таурагском, Шяуляйском и Паневежском округе будет 21–23 градуса тепла, в Каунасском, Утенском, Вильнюсском и Мариямпольском округах будет 24–25 градусов, а на юге местами будет до 26 градусов тепла. У моря будет всего 18–20 градусов тепла.

В среду ночью усилится зона высокого давления. Облака рассеются, будет малооблачно или даже ясно. Вероятность осадков невелика. В сырых местах появится небольшой туман. Утром будет 9–14, у моря 15–17 градусов тепла.