04 июля 2023 г. 08:58

Возвращается летняя жара: синоптики рассказали, когда уйдут дожди

 
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Vasaros įkarštis Trakuose
Vasaros įkarštis Trakuose
ФОТО: Tomas Sakalauskas

Во вторник погоду в Литве обусловит юго-восточная часть циклона. На большей части территории страны пройдут небольшие дожди.

Меньше осадков будет только на юго-востоке и на юге. Местами возможны грозы. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер.

Днем в Тельшяйском, Таурагском, Шяуляйском и Паневежском округе будет 21–23 градуса тепла, в Каунасском, Утенском, Вильнюсском и Мариямпольском округах будет 24–25 градусов, а на юге местами будет до 26 градусов тепла. У моря будет всего 18–20 градусов тепла.

В среду ночью усилится зона высокого давления. Облака рассеются, будет малооблачно или даже ясно. Вероятность осадков невелика. В сырых местах появится небольшой туман. Утром будет 9–14, у моря 15–17 градусов тепла.

В среду днем погоду обусловит антициклон. Осадков не ожидается. После обеда будет 23–28 градусов тепла.

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