Возросло доверие жителей Литвы к судам и правительству

21 июня – 7 июля этого года компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai опросила жителей Литвы, доверяют ли они различным институтам страны.

По данным опроса, за месяц тройка наиболее благоприятно оцениваемых институтов не изменилась. В ней, как и месяцем ранее – армия, полиция и институт президента.

Армию, занимающую первое место в рейтинговой таблице, положительно оценивают 77 проц. Полиции, занимающей второе место, доверяют 74 проц. опрошенных, не доверяют 24 проц., у 2 проц. не было мнения.

Закрывает тройку лидеров институт президента, которому доверяют 72 проц. респондентов, не доверяют 24 проц., у 4 проц. не было мнения.