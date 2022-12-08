Возмущение вызывает и стоимость аренды домиков на Вильнюсской рождественской ярмарке: откуда такие цены?

Критики говорят, что куда дешевле было бы просто купить эти домики. Однако организатор ярмарки утверждает, что для этого нужно получить разрешение вильнюсского горсовета. Кроме того, домики арендуют на полученные от арендаторов деньги.

Оппозиционный член горсовета Жильвинас Шилгалис заметил, что муниципальная компания действует не по-хозяйски.

"Муниципалитет из года в год платит за аренду домиков для ярмарки. В этом году аренда стоила 26 000 евро, а с 2016 г. ЗАО Mediniai namai получила 162 264 евро... И что интересно, между арендой муниципалитет еще платит за уборку домиков, их ремонт и хранение - итого 36 000 евро. Где еще найдешь такого доброго дядю, который и за аренду заплатит, но и за ремонт не принадлежащих ему вещей, за уборку? Словом, деньги вильнюсцев текут рекой...", – писал он в фейсбуке.

Правда, Шилгалис ошибся - как елку, так и домики арендует не сам муниципалитет, а принадлежащая ей компания Вильнюсский культурный центр.

Delfi выяснил, что компания подписала договор об аренде, хранении и присмотре домиков в 2016 году. В 2016 г. аренда, доставка, установка, вывоз, присмотр и хранение домиков стоили 21 600 евро, в 2017 г. – 22 500 евро, в 2018 г. – 25 000 евро, в 2019 г. - 25 100 евро. В 2021 г. за 20 домиков заплатили 24 700 евро, хранение и присмотр в договоре не числились. В ноябре 2022 года центр арендовал 20 домиков за 26 000 евро. В 2020 году из-за коронавируса ярмарки не было, но в тот год был подписан договор о хранении и присмотре за домиками.

Интересно, что в 2016 г. в 4 договорах хранение 24 домиков стоило по 1728 евро, уборка и ремонт – от 2832 до 3840 евро. Однако, когда эти услуги центр стал покупать отдельно, они подорожали. Например, в 2020 г. за уборку, ремонт заплатили 4600 евро, а за складирование - 4100 евро, всего – 8800 евро. В январе 2022 г. снова платили за складирование и уборку - 8200 евро.

"Я думаю, если покупать такой домик, он не стоил бы больше 1000 евро, особенно раньше, но за аренду практически столько платили. Нетрудно подсчитать, сколько можно было сэкономить. И компания та же – ЗАО Мediniai namai. Сколько вы готовы платить за то, что кто-то хранит свой автомобиль в вашем гараже?", – писал Шилгалис, заметив, что со временем услуги компании дорожали.

Представитель Вильнюсского культурного центра Индре Баканайте сказала, что хранение и присмотр за конструкциями - важны для устойчивого использования домиков.

"Надо понимать, что речь идет о дереве", – писала она. По ее словам, в 2020 году за хранение и складирование платили отдельно, потому что ярмарка не состоялась.

"Во время карантина поставщик услуги обновил конструкции. Надо учитывать, что и время хранения было более длительным", – напомнила Баканайте.

Delfi интересовался, не проще было бы купить домики, но Баканайте сказала, что без разрешения горсовета центр не может этого делать.

"За аренду, присмотр, транспортировку конструкций центр платит не из бюджета, а за счет денег, полученных за счет аренды", – подчеркнула она.