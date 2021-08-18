Возмущение в адрес ресторанов, принимающих только людей с "паспортом возможностей", заметно лишь в интернете

Глава компании Burokėlis ir krapas, которой принадлежит сеть ресторанов Jurgis ir Drakonas Одета Бложене сказала, что большая часть их клиентов - люди с "паспортом возможностей" и ведут они себя с пониманием, но бывают отдельные отрицательные реакции людей, у которых нет такого документа.

"Тогда бывает удивление и немного негатива, но в принципе и в Вильнюсе и в Каунасе все спокойно, каких-то серьезных конфликтов не было", – сказала Бложене.

"В социальных сетях, когда мы объявили свое решение, было немало негатива, на наших профилях в Google и Facebook ставили отрицательные оценки", – прибавила она.

Бложене сказала, что компания приняла такое решение, чтобы побудить людей прививаться и избежать карантина. По ее словам, это решение на потоке клиентов не сказалось.

Глава клуба Artistai Аудрюс Жидялис также сказал, что конфликты наблюдаются разве что в интернете, а те, у кого нет документа, просто уходят.

По словам Жидялиса, принять такое решение было легко, поскольку персонал у них привит.

"Все равно через месяц это станет нормой, мы сделали это раньше, не видим разницы - сейчас или позже. У нас привиты 100%, Мы за вакцинацию, поэтому определиться было несложно", – сказал он.

Глава ресторана Saint Germain Ритис Григайтис заметил, что большая часть их клиентов - постоянные, многие из них привиты, поэтому было решено не ограничивать их.

"Мы даже не думали, сразу приняли решение, ведь большая часть наших клиентов привиты, они постоянные. Они приложили усилия для сдерживания пандемии, почему мы должны ограничивать их из-за группки людей которые не хотят прививаться, вот мы и решили, пусть будут все с паспортами, но удобно, почти как перед пандемией", – сказал он, заметив, что больше негатива видят в сетях.

"Недовольство выражают те, кто комментирует в интернете, некоторые из них даже не живут в Вильнюсе, те, кто ухудшает наш рейтинг даже ни разу не приходили к нам", – заметил Григайтис.

Во вторник сообщалось, что в Литве 297 компаний решили принимать только посетителей с "паспортом возможностей".