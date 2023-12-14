Возможности приобретения жилья в Литве – самые плохие за 13 лет: если нужно жилье большой площади, надо искать не в Вильнюсе

Еще одно изменение – жители обратили свои взоры на старые квартиры, не только на новые.

Вильнюсцы в среднем могли купить жилье в 47 кв. м – на 19 кв. м чем год назад. В Каунасе и Клайпеде этот показатель упал еще больше, но все равно жителям доступно жилье больших размеров - около 70 кв. м. По словам Шимкуса, активность рынка и число сделок сейчас примерно на 1/4 ниже, чем во время пика в 2021 г.

По его словам, в Вильнюсе жилье по карману далеко не всем. "Здесь семья может купить квартиру около 50 кв. м. В Каунасе и Клайпеде можно купить жилье больших размеров", – заметил он.

Рост цен и высокая процентная ставка снижают возможности жителей купить жилье. Третий квартал подряд доступность покупки жилья ухудшается. По большей части причина тому - воздействие ужесточенной политики Центробанка Европы , ощущается и влияние быстрого роста цен. Доступность покупки жилья снизилась до уровня 2009–2010 гг", – сказал 14 декабря экономист банка Swedbank Витянис Шимкус.

Один из основных факторов, влияющих на этот показатель, помимо цен - доходы жителей. По словам Шимкуса, зарплаты в больших городах растут на 10%.

В Вильнюсе на рынке старого жилья пик цен, по словам Шимкуса, был достигнут в мае и в течение 6 последних месяцев цены корректировались на 5%.

"Вопрос в том, насколько долго это продлится, но в последние 11-12 месяцев цены были стабильными.

Сами строители говорят, что за год цены не менялись, но мы видим, что были разные скидки, предлагали бесплатную парковку и т.д.", – сказал Шимкус.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что одного снижения базовой ставки будет мало, чтобы продажи вернулись на уровень 2021–2022 гг.

"Еще один важный аспект - везде выросли расходы на строительство – подорожало сырье, энергоресурсы, быстро росли зарплаты. В Литве расходы на строительство выросли на 35% с 2020 года, но цены выросли на 55%. На 20% цены превышают подорожание строительства", – сказал Мачюлис.