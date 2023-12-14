Возможности приобретения жилья в Литве – самые плохие за 13 лет: если нужно жилье большой площади, надо искать не в Вильнюсе

Рост цен и высокая процентная ставка снижают возможности жителей купить жилье. Третий квартал подряд доступность покупки жилья ухудшается. По большей части причина тому - воздействие ужесточенной политики Центробанка Европы, ощущается и влияние быстрого роста цен. Доступность покупки жилья снизилась до уровня 2009–2010 гг", – сказал 14 декабря экономист банка Swedbank Витянис Шимкус.
По его словам, в Вильнюсе жилье по карману далеко не всем. "Здесь семья может купить квартиру около 50 кв. м. В Каунасе и Клайпеде можно купить жилье больших размеров", – заметил он.
Вильнюсцы в среднем могли купить жилье в 47 кв. м – на 19 кв. м чем год назад. В Каунасе и Клайпеде этот показатель упал еще больше, но все равно жителям доступно жилье больших размеров - около 70 кв. м. По словам Шимкуса, активность рынка и число сделок сейчас примерно на 1/4 ниже, чем во время пика в 2021 г.
Еще одно изменение – жители обратили свои взоры на старые квартиры, не только на новые.
"Активность низкая, статистику улучшает регистрация сделок, заключенных в 2021–2022 гг", – сказал экономист.
Один из основных факторов, влияющих на этот показатель, помимо цен - доходы жителей. По словам Шимкуса, зарплаты в больших городах растут на 10%.
В Вильнюсе на рынке старого жилья пик цен, по словам Шимкуса, был достигнут в мае и в течение 6 последних месяцев цены корректировались на 5%.
"Вопрос в том, насколько долго это продлится, но в последние 11-12 месяцев цены были стабильными.
Сами строители говорят, что за год цены не менялись, но мы видим, что были разные скидки, предлагали бесплатную парковку и т.д.", – сказал Шимкус.
Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что одного снижения базовой ставки будет мало, чтобы продажи вернулись на уровень 2021–2022 гг.
"Еще один важный аспект - везде выросли расходы на строительство – подорожало сырье, энергоресурсы, быстро росли зарплаты. В Литве расходы на строительство выросли на 35% с 2020 года, но цены выросли на 55%. На 20% цены превышают подорожание строительства", – сказал Мачюлис.
По его словам, это послужило поводом тому, что в течение некоторого времени цены не меняются.
"Пока нет предпосылок для быстрого роста цен на жилье, даже на фоне роста зарплат", – заметил экономист.
Разница есть между стоимостью продаваемого имущества и цен на аренду. Продаваемое жилье дорожало быстрее, чем аренда.
"Если цены на недвижимость с 2020 г. выросли на 55–60%, то аренда подорожала только на 35%", – сказал Мачюлис.
По словам экономиста, скорее всего цены на жилье пока подниматься не будут. По его мнению, в некоторых сегментах может наблюдаться снижение цен.
"Если сейчас среднестатистическая семья со средними доходами может купить жилье площадью 47 кв. м, то в следующем году, если цены на жилье не вырастут, а зарплаты поднимутся на 8%, процентная ставка упадет на 1,5%, то к концу года такая семья может позволить себе уже жилье площадью 59 кв. м", – сказал Мачюлис.