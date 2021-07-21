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Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис говорит, что возможность вакцинировать лиц со слабым иммунитетом должна быть предоставлена до начала следующей недели.
Возможность ревакцинировать лиц со слабым иммунитетом может появиться на следующей неделе
© DELFI / Andrius Ufartas

"Решение будет положительным, сейчас готовятся правовые акты. Мы надеемся, что весь процесс будет продолжаться не дольше, чем до следующей недели", - сказал А. Дулькис на пресс-конференции в правительстве в среду.

Такое предложение правительству предоставил Экспертный совет (ЭС). Как сказала BNS член ЭС, иммунолог Центра наук о жизни Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене, такая рекомендация сформулирована на состоявшемся в понедельник заседании совета.

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"Пока не предлагается всеобщая ревакцинация, но предлагается начать с вполне четких групп, таких, как, например, иммунодепрессивные лица, для которых эта вакцина вообще не действует или действует очень слабо. Это та группа, у которой было бы важно вызвать иммунитет", - сказала А. Жвирблене.

По вопросу всеобщей вакцинации третьей дозой ее поддержал и министр.

"Еще пока нет достаточного количества исследований, но это находится в зоне нашего наблюдения", - сказал А. Дулькис.

Решение о ревакцинации наиболее уязвимых групп уже принял и Израиль, который одним из первых в мире начал вакцинацию от коронавируса. В связи с ростом в стране новых случаев заражения коронавирусом на прошлой неделе третьей дозой вакцины Pfizer и BioNTech стали прививать пациентов со слабой иммунной системой.

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