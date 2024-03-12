Возможность проектировать более частые съезды с дорог

В некоторых случаях съезды и въезды с правым поворотом на улицах категории B теперь будут разрешены через каждые 100 м, а не через 150 м, как это было до сих пор. Это предусмотрено строительными нормами и правилами "Улицы и местные дороги. Общие требования", об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.