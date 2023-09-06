Возможность получить отпуск по уходу за ребенком предлагается предоставлять не только бабушкам и дедушкам

Поправки к Трудовому кодексу и Закону о социальном страховании по болезни и материнству зарегистрировали депутаты Сейма Гуода Бурокене и Аушрине Норкене, представляющие в Сейме фракцию Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ).
Если предложенные изменения будут одобрены, право на пособие по уходу за ребенком получат бабушки и дедушки или опекуны родителей ребенка.
"Продолжая основную задачу фракции – заботу о семье, мы предлагаем узаконить предоставление отпуска по уходу за ребенком в том числе опекунам родителей ребенка с выплатой им пособия по уходу за ребенком. Бывают случаи, когда у ребенка есть только опекуны, которым не может быть предоставлен отпуск по уходу за ребенком, и они не имеют возможности получать пособие по уходу за ребенком", - прокомментировала Elta староста фракции СКЗЛ в Сейме А. Норкене.
Члены Сейма, подготовившие проект, не указывают, сколько дополнительных средств потребуется для его реализации, поскольку неясно число возможных получателей.
Предлагается, чтобы новое правовое регулирование вступило в силу со следующего года.
В настоящее время в Трудовом кодексе предусмотрено, что отпуск по уходу за ребенком до достижения ребенком трехлетнего возраста может быть предоставлен матери (приемной матери), отцу (приемному отцу), бабушке, дедушке или другим родственникам, фактически воспитывающим ребенка, а также работнику, назначенному опекуном ребенка.