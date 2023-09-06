Возможность получить отпуск по уходу за ребенком предлагается предоставлять не только бабушкам и дедушкам

Поправки к Трудовому кодексу и Закону о социальном страховании по болезни и материнству зарегистрировали депутаты Сейма Гуода Бурокене и Аушрине Норкене, представляющие в Сейме фракцию Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ).

"Продолжая основную задачу фракции – заботу о семье, мы предлагаем узаконить предоставление отпуска по уходу за ребенком в том числе опекунам родителей ребенка с выплатой им пособия по уходу за ребенком. Бывают случаи, когда у ребенка есть только опекуны, которым не может быть предоставлен отпуск по уходу за ребенком, и они не имеют возможности получать пособие по уходу за ребенком", - прокомментировала Elta староста фракции СКЗЛ в Сейме А. Норкене.