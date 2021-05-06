Андрей Сахаров, некогда говоривший о планах уничтожения США, стал ярым сторонником мира и разоружения. И прокричал об этом на весь земной шар.

Ему повезло: шестидесятников советская власть не расстреливала. После смерти Сталина самых ярких и честных представителей поколения отправляли в тюрьмы и психушки. Впрочем, кому-то везло больше. Даже закоренелый чекист, генсек Андропов не посмел укатать прославленного ученого за решетку: слишком велико было международное возмущение. Академика отправили в ссылку, периодически устраивая травлю в СМИ.

В сонме очнувшихся физиков и лириков их голосом стал Булат Окуджава, а разумом, быть может, Андрей Сахаров. Во всяком случае, их западнического крыла. Литва это и сама видела: в 1975 году Сахаров должен был ехать в Осло, на вручение Нобелевской премии мира, а приехал в Вильнюс. Хотел попасть на судебный процесс другого ученого и правозащитника, Сергея Ковалева. А тому вкатили 7 лет лагерей и 3 года ссылки. Сахарова же не пустили даже в здание суда.

В 1989-ом, когда советские оковы падали, именно в Вильнюсе "Комсомолка" издала сахаровский проект новой Конституции. И строки проекта поражали простотой и гуманизмом: "Все люди имеют право на жизнь, свободу и счастье". А в 2003 году, когда Россия уже готовилась снабдить свою демократию прозвищем "суверенная", Литва посмертно вручила академику Орден Креста Витиса. Так где же хранится истинный дух российской демократии, как не в Литве? И даже одна из площадей Вильнюса названа именем Андрея Сахарова.

Одним из соратников Сахарова, его доверенным лицом был другой доктор физико-математических наук, Лев Пономарев. Он – из той же непокорной когорты ученых-шестидесятников, вдруг ощутившей гуманистическое родство советского человека с другими, несоветскими, и по всему миру. Именно Пономарев был одним из создателей и двигателей позднесоветского гражданского движения, а затем – политиком и правозащитником новой России. Но эту новую Россию православные чекисты быстро вернули на старые рельсы, лишь Лев Пономарев остался прежним. В свое время – народный депутат России, депутат Госдумы, многолетний исполнительный директор движения "За права человека", а ныне председатель общественной организации с таким же названием. И т. д., и т.д. В последние годы не раз отбывал аресты, а год назад доктора наук банально избили полицейские. Но и сегодня он говорит то же, что 40 лет назад: бороться можно и нужно.

- Вы учёный, который долгие годы был и остается одним из лидеров правозащитного движения в России. Можно ли сказать, что ваша правозащитная деятельность была вдохновлена примером Андрея Сахарова?

- Мое взаимодействие с академиком Сахаровым началось с момента создания "Мемориала". Эту организацию создавали сами граждане, вдохновленные идеей перестройки. Мы хотели создать памятник, музей и библиотеку в честь миллионов погибших в советское время. Сначала нас было человек десять. Я к тому времени был уже доктором наук и потому собирал подписи у знаменитых людей: у Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко. Фактически создавалось первое политически оппозиционное движение в СССР.

Лев Пономарев © Itar-Tass / Scanpix

Как раз в это время Горбачёв позвонил Андрею Сахарову и разрешил ему вернуться из горьковской ссылки в Москву. Я обратился к академику Сахарову через супругу Юрия Орлова – физика и правозащитника, основавшего Московскую Хельсинкскую группу. Его супруга Ирина Валитова жива и по сей день. А тогда я попросил её передать Сахарову, мол, не может ли академик поставить подпись под воззванием "Мемориала". И первый ответ Сахарова и его жены Елены Боннэр: "мы подождем, мы обещали Горбачеву не заниматься политикой". И это было естественно, я никого не осуждаю. Но через несколько месяцев на конференции по физике я встретил Сахарова и он, и Елена Боннэр с удовольствием поставили подписи.

Через полгода мы уже собирали подписи на улицах Москвы. Собрали около 100 тысяч подписей и передали Горбачеву. Но мы не имели общероссийской известности. И потому в Москве на площади Пушкина, где вывешивалась свежая газета "Московские новости" и толпился народ, мы устроили опрос. Спрашивали: "кому вы бы доверили деньги, которые будут собраны на памятник погибшим при СССР?" Опросили около двух тысяч человек, выбрали 15 самых часто называемых фамилий, и пригласили выбранных в так называемый общественный совет "Мемориала". Там был Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Александр Солженицын, Анатолий Рыбаков, Алесь Адамович, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский. И Сахаров был выбран председателем общественного совета.

Когда мы проводили учредительный съезд "Мемориала", Андрей Сахаров сыграл большую роль. Он шел на выборы, я с ним уже тесно сотрудничал, был доверенным лицом, то есть помощником и политическим консультантом. А учредителями "Мемориала" мы сделали общественные организации – Союз кинематографистов СССР, Союз архитекторов. И вот их-то уже стали вызывать в ЦК КПСС [Центральный комитет Коммунистической партии Советского Собза – прим. ред] и говорить, мол, притормозите. И наш учредительный съезд затормозили два раза. Я пришёл к Андрею Дмитриевичу Сахарову, он позвонил в ЦК КПСС и сказал: "Вы второй раз нам мешаете провести съезд. Имейте в виду: мы проведем его либо на улице, либо в моей квартире". И тогда они нам не стали мешать и мы учредили "Мемориал". А зарегистрировать его смогли только после смерти Сахарова, когда Елена Боннэр у гроба мужа поговорила с Горбачевым. Горбачев пришел прощаться с Сахаровым и спросил "что вам надо сделать?" И Елена Боннэр ответила: "Зарегистрируйте Мемориал".

- Сегодня мы постоянно слышим об аресте известных российских ученых, обвиняемых в шпионаже. И в целом репрессивная машина в России набирает обороты. Видите ли вы параллели с советским временем, когда преследовали Сахарова?

- События происходят масштабные, репрессии серьёзны. Сама власть грубо нарушает даже те заведомо репрессивные законы, которые сама в последнее время напринимала. Власть дико боится потерять бразды правления, и потому пугает. Не расстреливает, но дает очень большие сроки. Например, есть исламская организация Хизб ут-Тахрир, которая не совершает терактов и в них не участвует, но им дают запредельные сроки, по 24 года. Ну а подавляющей части населения на это наплевать. Сейчас стали сажать свидетелей Иеговы. Эта деятельность в отношении подобных маргинальных групп – типичный ход фашиствующей власти. Помните, как говорил немецкий пастор Мартин Нимёллер? Сначала пришли за коммунистами, а он молчал, потом за евреями, а он молчал, а потом пришли за ним, и некому было заступиться. Примерно по этой же схеме сейчас созревает фашистский режим в России.

И ведь приходят уже не только к маргинальным группам населения, приходят уже и к основным группам. Сторонники Навального – это уже основная группа, их в России множество, и это касается чуть ли не каждого оппозиционного настроенного человека в России. И вот сейчас внесли в Госдуму закон, позволяющий ограничить в политических правах любого, кто хотя бы просто финансово помогает Навальному. Этому надо сопротивляться, и сопротивление возможно.

Но тут есть некоторое отличие от времени, когда преследовали Сахарова. Тогда все понимали: если ты вякнешь, тебя посадят. Таких людей было немного, и это были решительные люди. А сейчас границы размыты: то ли посадят, то ли нет. При этом в крупных городах люди живут не так плохо. И в крупных городах, где и созревает оппозиция, есть частные свободы, возможность выезжать за границу. И потому человеку реально есть что терять.

Но в сентябре этого года будут выборы. Конечно, туда мало кого пропустят. И тем не менее надо идти на выборы и голосовать хотя бы не за тех, кто участвует в репрессиях. Надо озвучить фамилии всех депутатов, которые сейчас поддерживают репрессивные законы, и не голосовать за них. Наиболее определенная оппозиционная партия на сегодня – это "Яблоко".

- Если вернуться к Сахарову, то чувствуете ли вы, что на протяжении лет восприятие этой фигуры меняется?

- Андрей Сахаров – самая масштабная фигура позднесоветского времени. И многие не понимают его самый большой урок. А он в том, что Сахаров показал пример радикального изменения своего мышления, взглядов. В 32 года он был одним из самых молодых академиков СССР, сделал важные открытия, имел множество советских наград. В изобретении водородной бомбы его роль был ключевой. И в ту пору он не задумывался о том, как будет использовано ядерное оружие. Более того, он участвовал в обсуждениях возможности применить это оружие против США, превентивно. Мне это известно со слов коллег, которые с ним работали.

Но человек, который спокойно рассуждал о гибели миллионов людей, радикально изменился. Видимо, осознав чудовищность этих рассуждений, пройдя этап саморефлексии, он стал одним из самых последовательных сторонников разоружения. Я знаю, что его записки читал Брежнев. Масштабы Сахарова как создателя бомбы были громадными, он был отмечен известностью. И уж когда ОН говорил, что необходимо разоружение и что права человека превыше всего, его слышали не только сторонники, но вообще все. Он влиял на ситуацию в СССР.

Нам всем крупно не повезло, что он был уже не очень молодым человеком, и очень грустно от того, что Сахаров ушел так рано. Если бы сегодня в окружении Путина оказался человек, который осмыслил бы совершенные этим режимом преступления и резко изменился, то это был бы новый Сахаров.

- Есть мнение, что Сахарова могли физически устранить.

- У него чуть ли не с рождения было сердечное заболевание, но есть и версия убийства. Думаю, чекисты вполне могли это сделать. Но его супруга Елена Боннэр в свое время запретила обсуждать эту тему. Она сказала: "Мы этого не сумеем доказать, а потому не должны обсуждать". И запретила говорить об этом.

- Думаете, Сахаров впоследствии смог бы стать политиком? Возглавить политическую партию?

- Я предлагал ему создать партию, а он посмеялся и сказал: "ну какой из меня лидер партии?" И он это сказал настолько естественно, что я и сам тогда подумал, что, быть может, Сахаров действительно для этого не самый подходящий человек. Но сегодня я уже понимаю, что не всегда правильно оценивал его. Конечно, он мог бы быть в политике. Увы, он не дожил до того времени, когда мы в парламенте выдвигали кандидатов в президенты. Возможно, он мог быть кандидатом наряду с Борисом Ельциным.

- Находясь в России, ощущаете ли поддержку со стороны Литвы, или же для вас это незаметно?

- Литва делает огромную работу. Во-первых, она предоставляет убежище людям, которым в России жить уже небезопасно. Во-вторых, там проходит Форум свободной России, работа которого тоже очень важна и полезна. Потому и я лично, и другие российские правозащитники Литве, безусловно, благодарны. И, находясь здесь, приятно осознавать, что и Андрея Сахарова в Литве помнят.

По случаю 100-летия со дня рождения известного борца за свободу, талантливого физика и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова в Вильнюсской ратуше организована посвященная ему выставка, которая будет работать с 6 по 28 мая 2021 года.

На выставке представлен 21 стенд, рассказывающий о жизни и деятельности Андрея Сахарова как ученого, активиста борьбы против ядерного оружия и правозащитника.

Посетители выставки увидят фотографии, личные вещи, книги, а также средства для производства "самиздата" - запрещенной литературы. На выставке будет работать небольшой театр - покажут четыре сцены из жизни Андрея Сахарова, рассказывающие о его личности и деятельности.

Вход на выставку свободный. Она открыта в рабочие дни с 11 до 19 ч, в субботу с 11 до 17 ч.