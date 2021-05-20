Возлюби лающего: один из самых крупных собачьих приютов Литвы просит о помощи

Это один из самых крупных собачьих приютов Литвы. За 12 лет работы тут спасли более 8 тысяч животных. Но за статистикой – будни, состоящие из стирок, прививок, кормежек и вечного вопроса: "кто нам поможет?". Посмотреть вблизи на собак и людей, что нуждаются друг в друге, отправился корреспондент Delfi.

Кто-то боится высоты, а я боюсь собак. И сейчас за длинным сетчатым забором отчаянно и злобно лают десятки псин, почуявших чужака. Особенно одна, с пустым и страшным взглядом. Наверное, в этот лающий ад я не решусь войти никогда.

– Проходите, они сейчас успокоятся, – буднично приглашает Ирина.

– Может, на улице поговорим?

Вместо ответа Ирина распахивает калитку. Не решаюсь. Потом, собрав себя в кулак и сжавшись пружиной, делаю шаг в пространство, где каждый сантиметр дышит опасностью. Кажется, сейчас на меня лает весь мир, готовый впится в мое беззащитное тело десятками клыков. Теперь я знаю, что значит фраза "земля горит под ногами". На удивление, собаки виляют хвостами, деловито обнюхивая мои кроссовки, а затем теряют всякий интерес. И даже та с пустым взглядом теперь безучастно стоит в стороне. Я до сих пор жив?

Ирина – волонтер организации "Sos gyvūnai", где нашли приют примерно 150 собак. Лет 5 назад она с мужем приехала в Литву из Беларуси. Супруг одно время приболел, ему надо было ходить пешком, вот они вдвоем и приходили в приют помогать. Теперь Ирина тут каждый день. Спрашиваю у нее про ту собаку со страшными глазами. Оказывается, это мальчик, а вернее – дедушка, потому что уже старенький. Он меня не видит, а только слышит, ведь он слепой. В январе бедолагу нашли в лесу и спасли, и отныне его зовут Саусис, в переводе с литовского – Январь. Саусис уставился нерзрячими глазами, угадывая меня по дыханию. Но погладить его все равно пока страшновато.

приют "SOS gyvūnai"

Собачья математика

Свободно бегать по двору пускают лишь безобидных. Остальных держат за заборчиками в вольерах. Вместе с Ириной идем кормить одного из таких. Завидев нас, пес кидается к заборчику со страшным рыком, смешанным с удовольствием от будущей еды. Ирина рассказывает, что за день каждая собака съедает в среднем 100 грамм, то есть на весь приют в день нужно 15 килограмм корма. А один 15-килограмовый мешок стоит 70 евро. Вот вам и арифметика: чтобы прокормить приют, нужно примерно 24 000 евро в год.

собачий приют "SOS gyvūnai"

Идем в кладовку, где хранится корм. Каждый день его запасы иссякают на глазах, а новых пока нет. "Не знаем, что будем делать", – разводит руками Ирина. Но это далеко не единственная статья расходов. Как говорит Ирина, раз в 3 месяца четвероногим гоняют глистов. А чтобы питомцам не досаждали клещи, им требуются капли, по 4 евро за флакон. В итоге клещи с глистами за год обходятся примерно в 2 200 евро. Плюс ежегодные прививки каждой псинке, это еще по 15-20 евро.

В соседней комнате собачки разлеглись по кроватям, совсем как дети. Огромный пес по кличке Вайдутис растянулся под массажной кушеткой на сине-звездном ковре. Он почти не ходит: у него от рождения нет передней лапы. За стеной урчит стиральная машина, стирающая одеяла для него и других питомцев.

Во дворе к решетке загончика прислонился Мишенька. Он, как и Саусис, тоже из старичков. И судьба похожая: найден привязанным в лесу. Ирина сыпет Мишеньке корм. Собака плетется к миске неровным шагом, а потом садится задними лапами на шпагат: у Мишеньки нарушена вестибюляция. Но в приюте никого не усыпляют. Наоборот, до последнего борются за собачьи жизни, делая операции. А счета за операции тоже приходят немаленькие.

Государство денег не дает. Приют "Sos gyvūnai" живет за счет добровольных пожертвований, которые делают граждане, отчитываясь перед налоговой – есть в Литве система отчисления 1,2 % налогов в пользу той или иной организации, если кто не в курсе. Иногда неравнодушные люди просто привозят корм, купленный за собственные деньги. Иногда помогают бытовой химией или одеялами. Но главное благодеяние совершает тот, кто забирает собак себе. "Щенят пристроить легко, а вот старых берут редко", – расстраивается Ирина. Впрочем, неприятность может случиться с каждым: порой собачек забирают, а потом возвращают. Этот приют полон маленьких трагедий.

Прогулки без гламура

Светлана по образованию психолог, в свое время была воспитателем в детсаду. Теперь воспитывает не ребят, а зверят. До карантина работала в туристической сфере, а сейчас ездит в приют каждый день: "работа приостановилась, спортклубы закрыты, у меня вся энергия уходит сюда". Зачем? Для чего? Светлана пожимает плечами: "это с детства. Ухаживала за кошками и собаками во дворе".

Выгулять собачку вроде бы просто, но на деле не она к тебе привязана, а наоборот. Терпение и труд, конечно, все перетрут. Но волонтеров, желающих выгуливать собак, в приюте хронически не хватает. По словам Светланы, это может любой желающий, разрешений не нужно. Но нередко к приюту подкатывают барышни на дорогих авто, чтобы выложить в Инстаграме фото с симпатичной собаченцией. Потом уезжают и больше не появляются.

Вместе со Светланой ведем на прогулку черную овчарку по кличке Нора. Собаке лет 8. Сюда попала из питомника, где ее держали в жутких условиях как самку для производства щенков. Наша троица шагает по майскому парку мимо пустых бутылок, мешков строительного мусора, разбитых могильных плит. Кучи рваных автопокрышек, раскиданные тут и там, довершают мусорный пейзаж.

парк около приюта "SOS gyvūnai"

Чистота и уют – вроде бы забота муниципалитета, но людей в оранжевых жилетах тут не видно. С прогулки захожу в приют, смело толкнув калитку. Кажется, я больше не боюсь собак.