Согласно выданному разрешению, протест может длиться до 17 часов. Но после этого срока протестующие не расходятся. Они говорят, что уйдут, только если правящая коалиция придет поговорить с ними.

Что происходит сейчас

Протестующие все еще находятся у здания Сейма.Они не хотели выпускать парламентариев, закончивших вечернее заседание. Покинувшие здание парламента депутаты Сейма были встречены участниками митинга упреками и лозунгами.

Полиция применила слезоточивый газ

Покинувший здание член Сейма консерватор Паулюс Саударгас даже несколько раз становился перед группами митингующих и отвечал на их вопросы. Когда политик попытался уйти, протестующие следовали за ним и не отпускали.

Заметно увеличилось число сотрудников полиции. По словам коллег с места событий, к митингующим подъехали как минимум четыре бригады полиции.

На журналиста и оператора LRT возле Сейма напали, а полиция применила слезоточивый газ. Толпа такое действие сопровождала криками "позор".

Протестующие напали на нескольких сотрудников полиции, ударили их палками.

Представитель вильнюсской полиции сообщила, что ранен один полицейский. Срочно вызвали медиков. В настоящее время у Сейма есть не менее трех медицинских бригад.

Сообщается, что медицинская помощь потребовалась и нескольким женщинам.

Какие травмы получил полицейский, пока не сообщается. Это могло произойти из-за того, что протестующие бросали камни и другие предметы в их сторону.

Депутаты, приехавшие в Сейм на автомобилях, не смогли выехать, так как митингующие заблокировали ворота. Депутатам, припарковавшим машины в других местах, тоже с трудом удавалось покинуть парламент.

Консерватору Лауринасу Кащюнасу разъяренная толпа перекрыла дорогу. Член Сейма попытался поговорить с толпой, люди окружили его, позже ему не позволили уехать. Были предприняты попытки бросить флаг в парламентариев, о чем сообщили находящиеся у Сейма коллеги. Нападениям подверглись и другие парламентарии.



Поддерживающий участников митинга депутат Сейма Миндаугас Пуйдокас пытался договориться с протестующими о том, чтобы они позволили парламентариям уехать.

Несколько хорошо экипированных сотрудников полиции пытаются успокоить толпу.

Участники акции оттесняют представителей СМИ, не позволяют вести съемку и комментировать происходящее, настроены агрессивно.

Некоторые депутаты пытаются договориться с толпой, чтобы уехать.

В связи с ситуацией старосты фракций были вызваны к спикеру Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, подтвердила пресс-секретарь парламента Илона Петрове.

Чмилите-Нильсен: рассматриваются различные варианты

В середине встречи спикер Сейма дала журналистам комментарий.

"Мы обсуждаем, как себя вести в этой ситуации и как не допустить повторения такой ситуации в будущем, когда осуществляется попытка парализовать работу Сейма", - пояснила В. Чмилите-Нильсен.

По словам спикера, участвующий во встрече генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела объяснил, какие меры используются, чтобы контролировать разгневанную толпу.

"Большое количество парламентариев уже ушли после заседания и отправились домой пешком. Сейчас автостоянка заблокирована, и в данный момент рассматриваются различные варианты. Больше информации я сейчас раскрывать не могу", - сказал спикер Сейма.

Она сообщила, что пока останется в Сейме.

"Я не тороплюсь ехать домой, сейчас сложилась ситуация, когда я собираюсь находиться в Сейме столько, сколько нужно. Я думаю, что ночевать не придется", - добавила В. Чмилите-Нильсен.

Сисас: сотрудников полиции не хватает, это затрудняет подавление толпы

Альгирдас Сисас, староста фракции социал-демократов, сообщил журналистам, что в настоящее время проходит несанкционированный митинг, на подавление которого сотрудники полиции попросту не способны.

"За 25 лет я видел здесь и разбитые окна, но еще не было такого, чтобы члены Сейма не могли уехать", - сказал политик.

По словам А. Сисаса, никто не может отрицать наличие провокаций.

"Понимают, что большая часть полицейских, охраняющих нелегальных мигрантов, не находятся в Вильнюсе, полиция не может обеспечить 75-метровый периметр вокруг Сейма, который они должны обеспечить. Сейчас идет несанкционированный митинг", - сказал социал-демократ.

Во встрече также принял участие генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. По словам А. Сисаса, полицейских в столице сейчас просто не хватает.

"Мы подождем, может быть, приедут еще полицейские и освободят площадки, чтобы коллеги могли уехать", - сказал он.

Политик также заявил, что не боится разъяренной толпы.

Что случилось

Организатор мероприятия - Астра Астраускайте, учитель литовского языка и литературы, около 15.30 часов объявила, что митинг подходит к концу, и она больше не несет ответственности за мероприятие.

Сразу после этого участники, еще находившиеся у Сейма, держась за руки и планировали окружить парламент.

Люди скандируют "Сейм - прочь".

Когда протестующие окружили Сейм, раздавались призывы принести стилизованные эшафоты к дверям парламента и оставить там.

Позже люди уже скандировали лозунги о свободе выбора, говорили "нет" диктатуре.

Протестующие больше не придерживаются 75-метровой дистанции от Сейма, которую ранее требовали сотрудники полиции.

Отправились в президентуру

Подписи, собранные около 17.00, организаторы протеста принесли в президентуру. Они призвали президента Гитанаса Науседу выразить недоверие правительству и отправить его в отставку.

Это сделали А. Астраускайте и член Сейма Айдас Гедвилас.

При входе в здание президентуры через парадную дверь, представителей митингующих вежливо направили в офис президента.

У офиса они встретили советника президента страны Ярослава Наркевича. Встреча была неожиданной для советника, гостей он сначала не узнал. Позже вошли представители митингующих и вручили резолюцию с подписями.

Резолюцией призывают к "немедленной отмене обязательного тестирования, вакцинирования, паспорта возможностей и других ограничений для непривитых и не переболевших коронавирусом людей, создавая всем равные условия для работы и доступа к частным, государственным услугам; отменить экстремальную ситуацию из-за сезонного вирусного заболевания".

Митингующие также просят президента объявить досрочные выборы в Сейм, а правительство должно объявить президенту о своей отставке.

Всего собрано 93 страницы по 40 подписей. По словам организаторов, будет ли это последнее мероприятие, зависит от результатов из офиса президент.

Заблокированы ворота

В связи с проведением митинга у здания Сейма во вторник усилена охрана в здании парламента, а вечером были заблокированы ворота двора возле второго здания.

Заместитель директора Службы безопасности Валентинас Мацкявичюс подтвердил BNS, что во вторник служба усилила охрану Сейма.

"Это общая практика, когда мы учитываем содержание и обстоятельства любого мероприятия, события или визита и всегда укрепляем наши силы", - сказал В. Мацкявичюс.

"Мы, должностные лица, работаем не первый день, и мы всегда стараемся учитывать характер митинга, людей, их количество, мы все оцениваем и соответствующим образом концентрируем наши силы", - сказал В. Мацкявичюс.