По данным Движения Momentum Vilnius, акция потребует освобождения гражданки Литвы - учительницы Елены Цимбалист и других политзаключенных, прекращения пыток, а также реального законного представительства граждан и проведения новых свободных выборов в Беларуси.
В начале ноября белорусские СМИ сообщили, что Цимбалист задержана по обвинению в экстремизме. В нем указано, что Цимбалист переехала в Беларусь в 2011 году.
Посольство Литвы в Минске официально не было проинформировано о возможном задержании гражданки Литвы. Увидев эту новость в СМИ, оно передало представителям Беларуси ноту с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах произошедшего.
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