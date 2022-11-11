aA
В пятницу у белорусского посольства проходит акция протеста.
The Embassy of Belarus
The Embassy of Belarus
© DELFI / Tomas Vinickas

По данным Движения Momentum Vilnius, акция потребует освобождения гражданки Литвы - учительницы Елены Цимбалист и других политзаключенных, прекращения пыток, а также реального законного представительства граждан и проведения новых свободных выборов в Беларуси.

В начале ноября белорусские СМИ сообщили, что Цимбалист задержана по обвинению в экстремизме. В нем указано, что Цимбалист переехала в Беларусь в 2011 году.

Посольство Литвы в Минске официально не было проинформировано о возможном задержании гражданки Литвы. Увидев эту новость в СМИ, оно передало представителям Беларуси ноту с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах произошедшего.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

После инцидента в Беларуси предупреждают туда не ездить: литовцам там сейчас особенно небезопасно

В четверг белорусские СМИ сообщили, что на этой неделе в...

В Беларуси по обвинениям в "экстремизме" задержана гражданка Литвы: новые подробности

Как уже сообщали Delfi, на этой неделе в Беларуси по...

Силовые структуры Беларуси сообщили о задержании за "экстремизм" гражданки Литвы

Официальный канал главного управления по борьбе с...

TOP новостей

Новый рейтинг: есть ли у правящих повод для радости?

В прошлом месяце рейтинг правительства Литвы был очень...

Эксперт о действующем ограничении: автомобиль "стоит" 4999,99 евро – не попадитесь на удочку

С 1 ноября 2022 года в Литве действует ограничение...

Врач рассказал, что ждет молодежь, курящую "травку": растет поколение с серьезными расстройствами

Конопля – самый распространенный в Литве наркотик,...

Климатолог рассказал, каким будет начало календарной зимы

Ноябрь в этом году балует теплой погодой, а климатологи...

Эмигрант пережил настоящий ад: из-за ошибки зубного врача пришлось возвращаться в Литву

Эмигрант лечил зубы в зубном кабинете одного из...