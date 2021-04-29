Воздушное пространство стран Балтии будут патрулировать испанские истребители

Испания с семью истребителям Eurofighter Typhoon будет охранять воздушное пространство Балтии с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляй в течение четырех месяцев. Это восьмая миссия ВВС Испании в странах Балтии.

Итальянские военные дежурили в Литве с сентября – в течение двух четырехмесячных смен они патрулировали небо на четырех истребителях Eurofighter Typhoon.

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Италия и далее будет участвовать в укреплении миссии воздушного патрулирования с базы ВВС Эстонии в Эмари с пятью истребителями F-35.

В этот раз к миссии в Балтийских странах присоединяться и ВВС Турции, которые с середины мая до сентября с истребителями F-16 будут базироваться в польском Малборке. В предыдущий раз турки участвовали в миссии в 2006 году и базировались в литовском Шяуляй.

Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии, у которых нет своих истребителей, осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса. После агрессивных действий России в Украине в 2014 году, миссия была усилена.