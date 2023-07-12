12 июля 2023 г. 07:29

Воздух прогреется, синоптики обещают жаркую погоду

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В среду днем погоду в Литве обусловит зона высокого давления.

В Аукштайтии и Дзукии весь день будет малооблачно. В этих регионах осадков не ожидается. В Сувалькии и Жемайтии после обеда увеличится облачность, однако осадков не ожидается. Разве что вечером около моря пройдет небольшой дождь.

Будет тепло. Во второй половине дня в большинстве районов воздух прогреется до 24-27, местами до 28-29 градусов тепла.

В четверг над Литвой пройдет атмосферный фронт. Ночью кратковременные дожди, местами с грозами пройдут на западе страны и в некоторых центральных районах. Ночью будет 13-18 градусов тепла. Днем небольшие осадки ожидаются в Аукштайтии. Воздух прогреется до 22-27, у моря до 19-21 градуса.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии