Воздух прогреется, синоптики обещают жаркую погоду

В Аукштайтии и Дзукии весь день будет малооблачно. В этих регионах осадков не ожидается. В Сувалькии и Жемайтии после обеда увеличится облачность, однако осадков не ожидается. Разве что вечером около моря пройдет небольшой дождь.

Будет тепло. Во второй половине дня в большинстве районов воздух прогреется до 24-27, местами до 28-29 градусов тепла.