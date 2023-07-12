Воздух прогреется, синоптики обещают жаркую погоду

В Аукштайтии и Дзукии весь день будет малооблачно. В этих регионах осадков не ожидается. В Сувалькии и Жемайтии после обеда увеличится облачность, однако осадков не ожидается. Разве что вечером около моря пройдет небольшой дождь.
Будет тепло. Во второй половине дня в большинстве районов воздух прогреется до 24-27, местами до 28-29 градусов тепла.
В четверг над Литвой пройдет атмосферный фронт. Ночью кратковременные дожди, местами с грозами пройдут на западе страны и в некоторых центральных районах. Ночью будет 13-18 градусов тепла. Днем небольшие осадки ожидаются в Аукштайтии. Воздух прогреется до 22-27, у моря до 19-21 градуса.
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