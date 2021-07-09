Воздух прогреется до 34 градусов: где можно недорого отдохнуть в выходные

Такие места есть, надо только поискать. Взморье, конечно же, остается самым дорогим место отдыха, но около озер или в небольшом курортном городке вы точно найдете хорошее и недорогое жилье, палатка не потребуется.

Наше взморье

Комнату на двоих в Паланге на ближайшие выходные можно найти за 50 евро. Самое популярное время - ночь с субботы на воскресенье – если вы будете арендовать с пятницы, то цена будет на треть меньше.

В Швянтои еще можно найти отдельные комнатки на окраине городка или койки на виллах. Комната на двоих обойдется минимум в 100 евро – и это если повезет, поскольку вариантов осталось немного. Похоже, Швянтои в этом году популярнее, чем Паланга, поскольку место там найти сложнее, а цены выше.

В Ниде на ближайшие выходные свободных мест очень мало. Все жилье - и дешевое, и дорогое - разобрано. В лучшем случае можно найти койку в 4-местной или 8-местной комнате по цене 40-120 за ночь.

Литовские озера

Молетай славится своей природой и озерами, обсерваторией, летом там можно хорошо отдохнуть. Однако городок небольшой, жилья в аренду сдают немного, поэтому на ближайшие выходные все занято. Но можно найти великолепные места в Молетском районе!

Например, в 4 км от Молетай находится деревня Леляй, где жилье на двоих обойдется в 60 евро за ночь. Вас поселят в настоящем горном домике, с отдельными комнатами и удобными двухместными кроватями. Если вы едете на авто и расстояние для вас не помеха – можно снять комнату в Гирайчай (20 км от Молетай). Комната обойдется в 90 евро, но в цену входят завтраки и услуги СПА. Отсюда рукой подать до озера Таурагнас (Утенский район) или до Асвеи (самое длинное в Литве озеро).

Отличные места можно найти в Рокишкском районе например озеро Сартай. Рокишкис - не курорт, поэтому жилье там можно найти за доступную цену - от 25 евро, а апартаменты для семьи обойдутся в 45 евро.

Известные городки

В Тракай только что прошли торжества по случаю коронации Миндаугаса, но и после праздника там есть, чем заняться. Можно покататься на яхте, съесть кибинай, устроить пикник, сходить в замок – чем не отдых? Да и само озеро фантастическое. В эти выходные комнату в Тракай можно снять за 20-30 евро на двоих!

В Бирштонасе в эти выходные свободное место найти будет сложнее. Более дешевые места разобраны, поэтому остались варианты по 100-150 евро. Бирштонас славится чистым воздухом, великолепным лесом и парковыми аллеями, оздоровительными тропами, СПА-центрами и природным покоем, свойственным небольшому городку.

Друскининкай считается одним из самых красивых городов Литвы, поэтому не удивительно, что он популярен среди отдыхающих. В Друскининкай есть поющий фонтан, подъемник, парк, СПА-услуги, проводят концерты. В частном секторе в ближайшие выходные есть жилье по 32 евро. За 40 евро можно найти ночлег на двоих в доме через booking.com.

В ближайшие выходные обещают жару до 34 градусов, дома захотят сидеть немногие.