Воздух прогреется до 29 градусов, ожидаются ливни и шквал

Во время грозы прогнозируют шквальный ветер - 15–18 м/с. Днем будет от 22 градусов тепла в Жемайтии до 27 градусов в южных районах.

В пятницу ночью в западную часть Литвы придет еще один атмосферный фронт. Местами пройдут небольшие дожди с грозами. Температура составит 12–17 градусов тепла.

В пятницу днем этот фронт медленно пройдет над страной. Во многих районах ожидаются летние ливни с грозами. Местами прогнозируют шквал, град. Ветер ожидается переменного направления, во время шквала скорость ветра увеличится до 15–20 м/с. Воздух прогреется до 24–29, на западе до 19–23 градусов тепла.