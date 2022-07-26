Воздействие магнитных бурь напугало врачей: ждет еще одна волна

Заведующая I отделения семейных врачей Шешкинской поликлиники Наталия Шертвитене сказала LNK: "Магнитные бури действуют на всех людей, но не все это чувствуют".

Июль - месяц магнитных бурь.

"Эти магнитные бури чувствуют около 50% людей", – сказал профессор лаборатории фотоэлектрических систем Vilnius Tech Артурас Юкна. Особенно сильное воздействие они оказывают на людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Они посылают сигналы. В каком-то органе может ощущаться нехватка кислорода. По этой причине активнее работает сердце. Может идти сигнал о каком-то ослаблении или напротив повышении мышечного тонуса. Так появляется непроизвольное сокращение мышц, вызывающее боль", – рассказал профессор.

Кардиологические отделения больниц начали заполнятся на прошлой неделе, после выходных поток пациентов не прекратился, хотя магнитные бури пошли на спад с 23 июля.

"Уже не хватает мест в отделениях. Врачи работают в полную силу", – сказал кардиолог Вильнюсской городской клинической больницы Миколас Билюкас.

Врач пояснил: магнитная буря – это стресс для организма, вызванный солнечной активностью. Если человек почувствовал себя плохо, появилась боль в груди, необходимо снизить нагрузку, лечь, расстегнуть воротник на шее, чтобы было легче дышать.

"На физическую нагрузку сильно действуют эмоции. Человека надо успокаивать, поскольку он переживает из-за своего состояния – это нормально. Но, что такое переживания: наше сердце чаще сокращается, повышается эмоциональный фон – надо успокоить человека, чтобы сердце работало в нормальном темпе. Надо, чтобы человек спокойно лежал и не переживал, ждал помощи врачей", – посоветовал глава диспетчерской Станции скорой помощи Миндаугас Клюкас.

Магнитные бури могут почувствовать и абсолютно здоровые, только более чувствительные люди.

"Без причины начинается головная боль, проявляются проблемы со сном", – указал Билюкас основные симптомы.

Его дополнила врач Шертвитене: "Некоторые чувствуют общую слабость, бывает головокружение, возможно нарушение сердечного ритма, колебания давления".

Билюкас продолжил: "Эта волна продолжается, через неделю- другую появятся последствия этих магнитных бурь: жидкость в легких у самых чувствительных пациентов и т.д".

По словам врача, только в их больнице за выходные скончались трое пациентов. Напрямую с магнитными бурями смерти не свяжешь, но кардиолог следит за общей ситуацией с пациентами и удивляется: давно не было таких выходных.

Врачи замечают, что некоторые люди, почувствовав недомогание за помощью не обращаются, а сами начинают принимать все подряд лекарства, иногда принимают слишком много.

"А тогда чаще появляются тромбозы, одышка, опухают ноги", – сказал Билюкас.

Магнитные бури на солнце происходят постоянно, но в летнее время люди их ощущают, поскольку частицы быстрее и легче проникают через атмосферу Земли.

От магнитных бурь не скроешься, но человек без особых усилий может помочь себе.

"Надо хорошо высыпаться, проводить время на свежем воздухе, планировать работу так, чтобы не выполнять тяжелую, физическую", – советует Шертвитене.

Клюкас сказал: "Мы советуем людям любить себя. Не заставлять себя работать в жару в огороде, не гулять, если близится буря. Не планировать в такое время длительные походы, пить растительные препараты успокаивающего действия, дополнительно принимать магний, конечно, пить воду в жару".

Следующую магнитную бурю специалисты прогнозируют в последние дни июля.