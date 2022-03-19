Воюющий в Украине литовец: после засады из 90 человек нас осталось трое

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Литовец Марюс Скрипкюнас доставил помощь украинским солдатам и остался воевать с ними. Он рассказал, через что проходят военные в борьбе против российской агрессии.
Ukrainoje kovojantis Marius Skripkiūnas.
Ukrainoje kovojantis Marius Skripkiūnas.
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"Мы нападающий отряд, контратака. У нас один танк, два БТР (бронетранспортеры). Приезжаем и идем в ближний бой, нападаем. Специальные операции заключаются в следующем. Достаем их из окопов, городов, в ближнем бою - из зданий", — рассказал М. Скрипкюнас, который проходит службу в украинской армии.

Он сказал, что в последней операции, в которой он участвовал, российских военных "выскребали из окопов".

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"Но они не выходили, потому что сидят в окопах, по ним не попадешь. Пожалели боеприпасы потом и дали команду прекратить атаку — мы развернулись и уехали", — рассказал он.

Скрипкюнас сказал, что украинским солдатам очень нужна помощь. А во взводе, в котором он оказался, обещает оставаться до конца.

"Эмоции трагические. Дети не ходят в школу, постоянные обстрелы, летят ракеты. Вчера утром выпили кофе на базе и 8 искандеров полетели в сторону Винницы. Гражданские там боятся, а солдаты привыкли. Мне тоже в первый день было страшно, а потом нет. Если упадет, то упадет, если не упадет, то нет", — сказал мужчина.

Он перечислил, какое оборудование наиболее необходимо в данный момент: тепловизоры, оптика для разведки, ночная оптика для контратак.

"Далее - остановки транспорта, радиосвязь, автомобили, которые очень необходимы. (…) Нам нужно много лекарств, потому что сейчас мы здесь спровоцировали, была такая тактика – провокация, они идут, они в засаде. Но у них тоже была хорошая разведка, из 90 человек нас осталось трое. Сейчас мы формируем новую бригаду, у нас опять никого нет", — сказал он.

Нападение пережили его коллеги - украинцы, которые 7 лет воевали в аэропорту Донбасса.

"Они мои напарники. Я как новичок многому у них учусь. Они не хотят, чтобы я уходил, хотят работать со мной", — сказал он.

Он также сказал, что "русские - там не солдаты".

"Они - мясо. А мы уже шутим, что так скоро их зачистим, что с теми десантниками воевать будет некому, остались одни машины. Они приезжают, им нечего есть, они идут воровать кур", — сказал М. Скрипкюнас.

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