"Да, я подтверждаю, что упомянутый вами военнослужащий получил ранения и в настоящее время находится на лечении в Киевском военном госпитале", - сказала BNS советник министра иностранных дел Паулина Левицките.

Портал 15min, сообщивший об этом первым, утверждает, что литовец получил огнестрельное ранение в сентябре во время боевой операции в Харьковской области, ему сделали операцию.

После нападения России на Украину в конце февраля украинцы пригласили иностранных солдат присоединиться к обороне страны. На приглашение откликнулась и группа литовцев - они также участвуют в начавшемся в сентябре украинском контрнаступлении.