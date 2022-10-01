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Литовский военнослужащий, входивший в состав украинских вооруженных сил и сражавшийся с российскими оккупантами, был ранен в Украине в сентябре и сейчас находится на лечении в военном госпитале в Киеве, подтвердили в Министерстве иностранных дел Литвы.
Asiociatyvioji nuotr
Asiociatyvioji nuotr
© Shutterstock

"Да, я подтверждаю, что упомянутый вами военнослужащий получил ранения и в настоящее время находится на лечении в Киевском военном госпитале", - сказала BNS советник министра иностранных дел Паулина Левицките.

Портал 15min, сообщивший об этом первым, утверждает, что литовец получил огнестрельное ранение в сентябре во время боевой операции в Харьковской области, ему сделали операцию.

После нападения России на Украину в конце февраля украинцы пригласили иностранных солдат присоединиться к обороне страны. На приглашение откликнулась и группа литовцев - они также участвуют в начавшемся в сентябре украинском контрнаступлении.

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