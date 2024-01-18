Воюющий в Украине литовец: эта война явно отличается от других войн, которые были

С Кумписом Delfi говорит уже не в первый раз. Он добровольно поехал воевать в Украину, на которую в феврале 2022 года напала Россия.

На этот раз Кумпис представляет вторую свою книгу-дневник и делится своим опытом.

В интервью Delfi военный сказал, что ситуация на фронте напряженная.

"Ситуация достаточно динамичная. Мой отряд как раз защищает одну из самых горячих точек – мы прикрываем правый фланг Авдеевки. В нашем секторе, как и левее Авдеевки, постоянно идут бои. Ситуация напряженная", – сказал Кумпис.

На вопрос об оснащении армии, он сказал, что на войне не бывает все хорошо налажено, но перемены есть.

Вопрос в том, чего больше всего не хватает и когда. Сейчас чувствуется острая нехватка артиллерии и амуниции. Я не знаю, меняется ли как-то специфика боев и поэтому появилась нехватка, но артиллерию обе стороны используют все меньше. Могу предположить, что все больше боев переносят в воздух, это использование дронов. Или же просто обеим сторонам не хватает артиллерии", – сказал Кумпис.