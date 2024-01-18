Воюющий в Украине литовец: эта война явно отличается от других войн, которые были

С Кумписом Delfi говорит уже не в первый раз. Он добровольно поехал воевать в Украину, на которую в феврале 2022 года напала Россия.
На этот раз Кумпис представляет вторую свою книгу-дневник и делится своим опытом.
В интервью Delfi военный сказал, что ситуация на фронте напряженная.
"Ситуация достаточно динамичная. Мой отряд как раз защищает одну из самых горячих точек – мы прикрываем правый фланг Авдеевки. В нашем секторе, как и левее Авдеевки, постоянно идут бои. Ситуация напряженная", – сказал Кумпис.
На вопрос об оснащении армии, он сказал, что на войне не бывает все хорошо налажено, но перемены есть.
Вопрос в том, чего больше всего не хватает и когда. Сейчас чувствуется острая нехватка артиллерии и амуниции. Я не знаю, меняется ли как-то специфика боев и поэтому появилась нехватка, но артиллерию обе стороны используют все меньше. Могу предположить, что все больше боев переносят в воздух, это использование дронов. Или же просто обеим сторонам не хватает артиллерии", – сказал Кумпис.
Он заметил, что за два года многое изменилось.
"Если, к примеру, тебя не бывает две недели, потом ты возвращаешься на фронт, видишь - все изменилось. Я лично начал воевать разведчиком, потом был специалистом по взрывчатым веществам, затем переквалифицировался в оператора противотанковых и противоракетных комплексов. После этого стал оператором воздушной разведки. Сейчас участвую в работе команды атакующих дронов. Последняя миссия была в качестве второго пилота: я самостоятельно совершал боевые полеты. Такой мой путь показывает динамику. Ты меняешь специализацию в зависимости от потребностей", – пояснил он.
Кумпис сказал, что война в Украине стала войной дронов.
Он заметил, что есть дроны четырех типов, у них разное назначение.
В России поставки дронов осуществляются на государственном уровне, а в Украине их поставляют в основном волонтеры.
Кумпис заметил, что война может сломать даже самого крепкого человека, поэтому важна ротация военных, чтобы люди могли отдохнуть.
Сам собеседник перед интервью лечился, он серьезно простыл. Зимой на фронте военные находятся в условиях постоянной угрозы простуды и переутомления, ведь нередко частая ротация не возможна.
"Я по себе могу сказать - два года стресса, плохих бытовых условий, плохой еды, бункеров, траншей, окопов, подвалов, неотапливаемых помещений делают свое дело. Если ты думаешь, что у тебя железный организм, то через два года и он начинает давать сбои. Военным нужна смена, нужен отдых. Я уже не говорю о зимнем сезоне, люди болеют. А позиции надо удерживать. Общее переутомление, нехватка людей - это естественно", – сказал Delfi Кумпис.
Пару месяцев назад он сказал Delfi, что у него складывается такое впечатление, что Литва не собирается воевать. Он говорил, что Литва не учитывает уроки и опыт Украины. На этот раз он признал, что изменений не видит.
"Я вижу, что рассказы ничего не дают. Это как если бы мужчины поговорили за бокалом пива, покивали головами, разошлись и все. Когда я услышу, что армия меняет свою структуру, вводит роты дронов, обучает людей, меняет планы учений, включая разные типы беспилотников, тогда скажу, что урок выучен.
Или когда увижу, что на пути в Беларусь, рядом с дорогами, по которым, скорее всего, сможет продвигаться вражеская техника, ведь обычно она идет по дорогам, а не по полям и болотам, начали оборудовать укрепления, тогда смогу сказать, что уроки выучены, что-то делают. Пока – ничего", – прибавил Кумпис.