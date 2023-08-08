Восстановлено электроснабжение 10 000 потребителям, планируется еще для 4000

"По всей Литве восстановлено электроснабжение 10 тыс. потребителей", - сообщила радио LRT Р. Юодкене.

Представитель ESO подчеркнула, что в понедельник вечером электричества не было у 11 тыс. потребителей, а в ночь на вторник – у 4 тыс. По ее словам, ночью от грозы пострадал и Клайпедский район, которому в настоящее время уделяется дополнительное внимание.

"Во всей Литве работает более 300 человек, они работают посменно, дополнительные силы сосредоточены в Клайпедском районе и уезде. Мы оцениваем неисправности и устраняем их", - сказала представитель ESO, отметив, что пока неясно, когда будет восстановлено электроснабжение всех потребителей.

Р. Юодкене также призвала жителей быть осторожными и не трогать поваленные бурей деревья и оборванные провода.

Со своей стороны, начальник управления Департамента противопожарной безопасности и спасения (ДПБС) Гедиминас Шюкшта утверждает, что ночь на вторник прошла достаточно спокойно.