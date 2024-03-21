Восстановлена работа всех вебсайтов госучреждений

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
Комитет по развитию информационного общества (КРИО) указывает, что после сбоя, произошедшего в среду вечером, работа всех вебсайтов госучреждений восстановлена.

"Могу подтвердить, что все основные услуги восстановлены. В настоящее время ведется общение с получателями услуг и учреждениями. Техническая команда еще проверяет, все ли в порядке, все ли работает", - сообщил в четверг исполняющий обязанности руководителя Департамента государственных информационных технологий КРИО Юзефас Статкявичюс.

"Сайт президентской службы также работает уже несколько часов. Ночью на платформе все было восстановлено, но утром сбой сказался на самом сайте", - пояснил он.

По словам Статкявичюса, сбои не связаны с кибератаками. По его словам, возникла проблема с программным обеспечением.

"Причина – сбой платформы технического программного обеспечения. Мы знаем, что стало причиной этого. Детали анализируются, создается внутренний отчет. Сейчас мы работаем над профилактикой", - отметил он.

Напомним, что в среду вечером из-за неисправности была нарушена деятельность сайтов правительства, президентской службы и ряда министерств.

Несколько часов также были недоступны сайты таких государственных учреждений, как Департамент полиции, Департамент пожарной безопасности и спасения, Служба охраны государственной границы (СОГГ), Государственное агентство данных и сам КРИО.

В среду примерно в 22.00 ч. КРИО сообщил, что неисправность, зафиксированная в дата-центре примерно в 18.40 ч., устранена. Однако в четверг утром сайт Президентуры еще не был доступен.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии