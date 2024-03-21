Восстановлена работа всех вебсайтов госучреждений

"Могу подтвердить, что все основные услуги восстановлены. В настоящее время ведется общение с получателями услуг и учреждениями. Техническая команда еще проверяет, все ли в порядке, все ли работает", - сообщил в четверг исполняющий обязанности руководителя Департамента государственных информационных технологий КРИО Юзефас Статкявичюс.

"Сайт президентской службы также работает уже несколько часов. Ночью на платформе все было восстановлено, но утром сбой сказался на самом сайте", - пояснил он.

По словам Статкявичюса, сбои не связаны с кибератаками. По его словам, возникла проблема с программным обеспечением.

"Причина – сбой платформы технического программного обеспечения. Мы знаем, что стало причиной этого. Детали анализируются, создается внутренний отчет. Сейчас мы работаем над профилактикой", - отметил он.