"Наконец-то устранили элементы, которые изменили вид объекта культурного наследия – здания номер 27 на проспекте Гедиминаса", – сообщает Департамент культурного наследия.

В марте 2022 года Вильнюсский окружной суд отклонил жалобы Вильнюсского муниципалитета и компании Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas и оставил в силе принятое Вильнюсским участковым судом обязательство восстановить первоначальный вид фасада здания. В суд обратилась Вильнюсская окружная прокуратура, она требовала отменить разрешение на строительство и восстановить первоначальный вид здания.

По оценке Департамента культурного наследия, пространство между колоннами на первом этаже было застеклено нелегально, нарушена гармоничность архитектурного стиля фасада. Вильнюсский муниципалитет одобрил застекление в 2014 году, а разрешение выдал в 2017 г.

Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas в 2018 году застеклила пространство между колоннами и хотела открыть там сезонное кафе. Это вызвало возмущение представителей Департамента культурного наследия и немало дискуссий в общественном пространстве.

Здание на углу проспекта Гедиминаса и ул. А.Якшто было построено по проекту известных польских архитекторов-модернистов Ежи Солтана и Станислава Мурчинского в 1937–1938 гг для страховой компании.

Одно время в здании находился Минздрав Литвы.

Здание было включено в список культурных ценностей в 1993 году.