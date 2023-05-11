Воспользуйтесь калькулятором: как изменятся налоги самозанятых после реформы?

На сайте сказано, что калькулятор разработан для лиц, которые занимались индивидуальной деятельностью весь год.

Калькулятор найдете здесь: IDVskaiciuokle.lt

Расчеты производятся исходя из того, что плательщик получает доход только от индивидуальной деятельности (актуально в связи с доначислением подоходного налога с населения для лиц, получающих годовой налогооблагаемый доход, превышающий 60 средних заработных плат).

Расчеты производятся исходя из того, что у плательщика нет переноса убытков прошлых лет.

Калькулятор подходит для тех случаев, когда подлежат уплате взносы в фонды государственного социального страхования и обязательного медицинского страхования (ОМС) (плательщик не освобожден от уплаты этих взносов).

В калькуляторе применяет минимальный порог взноса в ОМС, который актуален для лиц с низким доходом от индивидуальной деятельности в случаях, когда взносы в ОМС не уплачиваются с других видов доходов (т. е. человек одновременно не работает по трудовому договору, не является государственным служащим, должностным лицом, не получает пособия по болезни, материнству, уходу за ребенком и др.), либо лицо не застраховано за счет государственных средств (не имеет необходимого стажа для получения пенсии по старости, не является студентом, обучающимся по непрерывным образовательным программам и др.)).

Представленная правительством налоговая реформа предусматривает пересмотр ставок подоходного налога путем перераспределения налогового бремени между доходами, связанными с трудовой деятельностью, и другими видами более высоких доходов, изменение условий налогообложения индивидуальной деятельности, пересмотр налоговых льгот, а также изменение порядка налогообложения индивидуальной деятельности после приобретения свидетельства о предпринимательской деятельности.