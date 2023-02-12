Восьмой день поиска Миколаса: осмотрят шесть сегментов побережья реки

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В воскресенье продолжаются поиски 15-летнего Миколаса Давидониса. Пока поиски юноши не увенчались успехом. В воскресенье планируется осмотреть шесть сегментов набережной реки Нерис – от парка Вингис до населенного пункта Пасеняй (Вильнюсский район).
Mykolas Davidonis
Mykolas Davidonis
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Delfi напоминает, что подросток в субботу в 12 ч. ушел из дома, в последний раз друзья его видели в 16 ч. около кинотеатра "Вингис". В 16.30 ч. он связался с другом по видеосвязи. Видеокамеры зафиксировали, что в 16.10 он вышел из 4 троллейбуса на остановке Кражю и пошел к реке. Около Жирмунайского моста были обнаружены вещи пропавшего: куртка, рюкзак, наушники, чехол от них и банковская карта.

Основная версия - юноша по какой-то причине оказался в реке. Не исключено, что он мог стать жертвой преступления, об этом упоминал генкомиссар полиции Ренатас Пожела.

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