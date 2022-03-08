1.

Привет, с 8 марта тебя!

Расскажи, как Вы празднуете этот день сегодня и празднуете ли?

- Я на стол поставила букет цветов. Поздравила всех близких по телефону. Утром съела кусочек праздничного торта, приготовленного из готовых коржей и сметанного крема накануне мужчинами.

- Как ты себе представляешь завтрашний день?

- Завтра будет таким же как и сегодня: мрачным, грустным и волнительным, потому что война продолжается.

- Чего бы тебе сейчас больше всего хотелось?

- Чтобы московские пригороды разрушили так же, как Ирпень, Бучу, Гостомель, Бородянку. Чтобы Питер бомбили так же как Харьков. Чтобы зло не осталось безнаказанным.

- Почему ты не эвакуировалась с ребенком в Европу пока была возможность?

- Потому что я хочу быть на своей земле. Я хочу быть полезной здесь и сейчас.

- Чего ты сейчас больше всего боишься?

- Я боюсь, что погибнут мои близкие в Киеве и Сумах.

- Как бы ты объяснила ребенку, что сегодня происходит?

- У меня нет слов, чтобы это объяснить.

- А веришь ли ты в победу Украины?

- Я не только верю в победу Украины, я более чем в ней уверена. Ни у кого в Украине нет сомнения, что победа за нами.

Жен. 34 года, С., Киев

2. Привет, поздравляю тебя с 8 марта!

- Расскажи, как Вы празднуете этот день сегодня и празднуете ли?

- Поздравил муж, подружки и друзья. Особо не празднуем.

- Как ты себе представляешь завтрашний день?

- Завтра я верю в победу Украины.

- Чего бы тебе сейчас больше всего хотелось?

- Хочу домой вернуться. В свой Киев, в свою Украину. Без войны и оккупантов.

- Почему Вы не эвакуировалась с детьми в Европу пока была возможность?

- В Европу не поехали, так как наш дом в Украине.

- Чего ты сейчас больше всего боишься?

- Боюсь, наверное, ядерной ракеты.

- Как ты объяснила детям, что сегодня происходит?

- Сказали детям всё, как есть. Война. Россия напала на Украину и отжимает территории.

- Какие у тебя планы?

- Планы восстанавливать свою жизнь и страну.

- Какая помощь тебе сейчас больше всего нужна?

- Помощь, чтобы люди приняли, что это война. У многих в России от пропаганды закрыты глаза.

- А если честно, о чем ты сейчас мечтаешь?

- Мечтаю, что это зло уберется с нашей земли. А Украина выйдет с этого еще более объединенная, сильная и наполненная любовью, а не злостью. Это самое для людей сейчас сложное.

Жен., 35 лет, Я., Киев

3.

Привет, поздравляю тебя с 8 марта!

- Расскажи, как Вы празднуете этот день сегодня и празднуете ли?

- Мы сидим в погребе, едим соленые огурцы (больше нечего), мама читает энциклопедию, я - роман.

- Как ты себе представляешь завтрашний день?

- Я думаю, что он будет таким же как сегодня, мы вообще потеряны, живем как буд-то настал День Сурка.

- Чего бы тебе сейчас больше всего хотелось?

- Чашечки горячего кофе и чтоб мама не плакала.

- Почему Вы не эвакуировались?

- Мы надеялись, что все за два три дня закончится, стороны договорятся и все будет как раньше.

- Чего ты сейчас больше всего боишься?

- Я боюсь, что Россия победит, боюсь, что придется жить при власти, которую мы не выбирали. Мне обидно и больно, что весь этот трындец творится только из-за того, что мы решили жить лицом к Европе.

- Как ты объяснила детям, что сегодня происходит?

- Что взрослые люди иногда воюют, чтоб получить еще больше власти. Что у всех сторон есть всегда свои интересы. Привожу в пример войну между дворами, рассказываю, как играли в детстве в "Казаки-разбойники".

- Какие у тебя планы?

- План не сойти с ума, быть позитивной, быть на чеку, если вдруг мы сможем бежать. Сегодня не можем, Харьков бомбят.

- У Вас есть деньги?

- У нас есть немного налички, но нечего купить. Волонтеры не доберутся, а значит еды у нас осталось на пару дней.

- Какая помощь тебе сейчас нужна больше всего?

- Нам нужна еда и вода. А еще успокоительные.

- А если честно, о чем ты мечтаешь?

- Я мечтаю, что меня покинул страх, потому что сейчас это самое большое чувство, которое мною владеет. Я боюсь себя, боюсь той злости, которая во мне копится.

Жен.,А. 37, Харьков

4. Привет, Б., ты поздравил женщин с 8 марта?

- Расскажи, как Вы празднуете этот день сегодня и празднуете ли?

- Так как раньше не празднуем, у знакомой цветочный магазин ,помогла собрать из того, что было, хоть небольшой букетик… ,будем отмечать после нашей победы.

- Как ты себе представляешь завтрашний день?

- Завтра, надеюсь, будет лучше чем сегодня

- Чего бы тебе сейчас больше всего хотелось?

- Как и половине нашей планеты, я бы хотел, чтобы русские войска испарились с нашей земли.

- Почему Вы не эвакуировались?

- Я в запасе , ну и патриот своей страны, если все убегут, то кто останется защищать ?

- Чего ты сейчас больше всего боишься?

- Исходя из ситуации в стране,то у всех переживания только про личную безопасность.

- Как ты объяснила детям, что сегодня происходит?

- Прямо так, как есть. Детей больше всего жалко в такой ситуации, даже просто сирены воздушной тревоги очень плохо влияют на деток, все напуганы и плачут. Многие простужаются, кому приходится по долгу сидеть в бомбоубежищах, а лекарств в аптеках почти не осталось.

- Какие у тебя планы?

- Планы победить и поднимать заново страну, я думаю, у Украины будет шанс экономически очень быстро поправится, благодаря нашей сплочённости и помощи европейских партнеров. Украина сейчас пашет как единый организм, все вокруг заняты делом.

- У тебя есть деньги?

- Денег немного, заканчиваются очень быстро без работы … но нашему городу наверное исключение из правил в плане продовольствия/топлива/медикаментов, хотя и у нас найти спецпрепараты гормональные, например, оказалось нереально, заказывал через знакомых волонтеров непонятно где …

- Какая помощь тебе сейчас нужна больше всего?

- Какая помощь? Закрыть небо было бы не плохо, а так в целом Европа молодец, у меня много подписчиков из Германии, Швейцарии, Польши, Литвы, Латвии … все заняты волонтерством, все помогают и поддерживают, очень приятно.

- А если честно, о чем ты мечтаешь?

- Две недели назад я мечтал достроить дом уже наконец-то,но проснулся в 6 утра от звонка друга который покидал Харьков под звуки обстрелов . Мечтаю проснуться и увидеть смс "война закончилась".

Муж. 32 года, Б., Кременчуг

5.

- Расскажи, как Вы празднуете этот день сегодня и празднуете ли?

Нет, мы не празднуем. Я поздравил маму словами, вчера не было света и газа, а я так хотел испечь пирог.

- Как ты себе представляешь завтрашний день?

- Без воздушной сирены, без военных и с хорошими новостями.

- Чего бы тебе сейчас больше всего хотелось?

- Чтоб закончилась война, и чтоб Россия начала платить по долгам. Мы восстановим нашу страну, Россия дорого за это заплатит.

- Почему ты не эвакуировался когда мог?

- А куда мне бежать? И зачем? Это моя страна, мой город! Если придется взять оружие в руки, я возьму. А сейчас я просто жду.

- Чего ты сейчас больше всего боишься?

- Что это все будет длиться долго и наши люди отчаются.

- Как бы ты объяснил детям, что сегодня происходит?

- Через игру, когда сильный и злой человек отбирает у тебя игрушки, бьет ремнем, ломает стены в твоей комнате и говорит: Если пойдешь жаловаться, я еще больней тебя побью.

- Какая помощь тебе сейчас нужна больше всего?

- Чтоб русские услышали, что это не спецоперация, это настоящая война. Да моя ветеранка бабушка бы в гробу перевернулась, если бы у знала, что Россия с Украиной воюет!

32 года, муж., Чернигов

6.

- Расскажи, как Вы празднуете этот день сегодня и празднуете ли?

- Мне всегда в этот день приходит куча сообщений с поздравлением, муж дарит цветы, конфеты, вино...

Сегодня если бы не поздравила бы кума, то я бы и не вспомнила. На календарь и не смотрим, числа не воспринимаем. Исчисление реально идёт по дням (1-й, 10- й и т.д.)

- Как ты себе представляешь завтрашний день?

- Наступившим. Солнечным, весенним, безмятежным и спокойным.

- Чего бы тебе сейчас больше всего хотелось?

- Проснуться 24.02.2020 г. как обычно, под звон будильника, собрать и отправить мужа на работу, отвести старшего сына в детский сад и с младшим ждать всех домой на семейный ужин.

- Почему тебе пришлось эвакуироваться из дома? Почему не уехали в Европу?

- Наш дом старый и не защищён от взрывов, без подвала и погреба. Пять дней были у мамы, у неё есть погреб, но сидеть в нем 11-ти людям оказалось сложно (без света с 2-мя маленькими детьми в сырости и в холоде) От безумия постоянных взрывов и беготни в погреб, когда нашу улицу обстреляли с градов (сгорело 2 дома, повыбивало окна) муж решил, что надо куда-нибудь уезжать. Спасибо добрым людям (волонтёрам), на следующий день вывезли меня с мужем и детьми в город. По дороге всего ужаса не видела, так как вцепилась в детей и очень боялась. Переехали, немножко расслабились, смогли перевести немножко дух, как оказалось, ненадолго. Постоянное пребывание в подвале у детей и у меня вызвало сильный кашель, никто не спал, но уже не от привычных сильных взрывов рядом, а от плача моих родных детей. Получилось, не без добрых людей, выехать в пригород, к родителям мужа. Сейчас сидим в подвале, привыкли...

Была возможность уехать с детьми в Европу, не уехали. Без мужа я не справлюсь, а его не выпустят.

- Чего ты сейчас больше всего боишься?

- Что мы все разделены. Мама с сестрой отдельно от нас. Страшно за детей, за бомбежки и за наше будущее.

- Как ты объяснила детям, что сегодня происходит?

- Слава Богу они ещё маленькие у меня и особо объяснять пришлось только старшему (4 года). С мужем сказали, что идёт война, что плохие дяди по нам стреляют, и мы вынуждены прятаться.

- Какие у тебя планы?

- Все планы разрушены. Сейчас только думаешь о том когда это всё закончится и как защитить детей.

- Какая помощь тебе сейчас нужна больше всего?

- Деньги есть, не большие на питание есть, но купить что-нибудь невозможно. Магазины все закрыты, налички нигде не снимешь. Завозят (спасибо) хлеб и молоко и то не каждый день. Даже не знаю какая помощь? Чтобы нас забрали отсюда. Чтобы всё закончилось.

- А если честно, о чем ты мечтаешь?

- Только об одном - чтобы все были живы и не было войны, чтобы обнять маму и родную сестру.

Жен., 34 года, Ю., Харьковская обл.

