Воскресный день клайпедчане провели у моря

 
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Минувшее воскресенье было солнечным, поэтому клайпедчане собрались на взморье. Сюда съехались тысячи людей, поэтому найти место для парковки было непросто.

"В 13 ч. мы ехали домой Из Мелнраге II и попали в затор: поездка до центра заняла два часа, заторы – километровые. Такого количества людей мы давно уже не видели", – рассказал DELFI клайпедчанин Миндаугас, которому это не омрачило настроение.

"Мы насладились сказочными видами у моря, солнцем, чистым воздухом – что может быть лучше?", – сказал он.

Вечером клайпедчане говорили, что в такую погоду грех сидеть дома.

"Посмотрите, какой закат, какие незабываемые виды", – говорили отдыхающие у моря.

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