Воскресенье порадует весенним теплом: местами воздух прогреется до 18 градусов

В Литву в течение дня постепенно будет проникать гораздо более теплый воздух. Температура поднимется до 15-18 градусов, накроет южные районы, а в северных районах воздух прогреется до 10-12 градусов. Значительных осадков не ожидается.

В понедельник по-прежнему будет теплая погода, однако усилится ветер. Ожидается, что температура воздуха поднимется от 4 до 8 градусов ночью и от 13 до 17 градусов днем. Тепло надолго не останется.

Во вторник погода станет прохладнее, пойдут сильные дожди, а температура в западной части страны днем ​​будет всего 6-7 градусов тепла.