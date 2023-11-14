Воры выследили семью на рынке и превратили ее отпуск в кошмар: пока люди отдыхали, их обокрали

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что в холодное время года жителям надо тщательнее следить за своими домами, поскольку летом воры чаще крадут то, что находят во дворах и сараях, а осенью и зимой вламываются в дома и квартиры. За 9 месяцев этого года уже зарегистрировано 546 таких краж.

Эту тенденцию подтверждают и данные охранной компании GRIFS AG.

"Как это ни странно звучит, но воры тоже готовятся к праздникам – им нужны деньги, поэтому чаще совершают кражи со взломами", – сказал представитель компании Жидрунас Букаускас.

Чаще всего воры крадут из домов ювелирные украшения.

"Чаще всего люди хранят ювелирные украшения в ящичках, в шкафчиках и в других доступных местах. Мы рекомендуем хранить их в тщательно приделанном качественном сейфе, который практически невозможно унести и взломать. Стоит установить в сейфе датчик, который информирует о попытке взлома", – сказал Букаускас.

Полиция отмечает, что воры нередко уносят наличные.